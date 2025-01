Spotkanie autorskie z Laurą Patronik

OPIS KSIĄŻKI:

Kiedy wyobrażałam sobie, jak będę przeżywać śmierć bliskiej mi osoby, widziałam siebie siedzącą na ławce na plantach, zapłakaną i uciszającą smutek niezbyt drogim winem. Jednak tego lata przekonałam się, jak bardzo różne od prawdy było moje wyobrażenie. W chwili, gdy zobaczyłam jak ciało mojej przyjaciółki zostaje wyciągnięte z wody, takie zimne i nie przypominające mojej Ady, świat zwolnił, a uczucie pustki wypełniło moje ciało od stóp aż po głowę. Najgorsza była świadomość, że nigdy więcej nie będę mogła z nią porozmawiać. Tak mi się wydawało, do momentu, kiedy nie uświadomiono mi, że moja przyjaciółka została zamordowana. Poczucie winy, skłoniło mnie do odkrycia prawdy o mojej przyjaciółce, której życie zmieniło się bardziej niż przypuszczałam.

O AUTORCE:

„Jestem wieloaspektową dziewczyną, która podąża za swoimi celami. Studiuję medycynę, jestem trenerką crossa, gram w Rummikuba, a żeby rozładować umysł – piszę. Czasem potrzebuję przystopować i poczuć ciszę. To właśnie rola pisania. „Sprawa Ady” to mój debiut, pierwsza książka, którą oddałam szerszemu gronu czytelników. Lubię intensywnie przeżywać emocje, czuć, cieszyć się i wzruszać. To właśnie znajdziesz w mojej twórczości.”

WSTĘP WOLNY