Elon Musk znów włącza się do kampanii wyborczej i popiera AfD

Miliarder Elon Musk po raz kolejny włączył się do niemieckiej kampanii wyborczej i poparł prawicowo-populistyczną partię Alternatywa dla Niemiec (AfD). Podczas oficjalnej inauguracji kampanii partii w Halle w Saksonii-Anhalt wystąpił online z USA.

AfD jest największą nadzieją dla Niemiec – powiedział w sobotę doradca prezydenta USA Donalda Trumpa i szef Tesli. "Walczcie o wspaniałą przyszłość dla Niemiec" – wezwał Musk, witany owacyjnie przez zwolenników AfD.

— Bardzo ważne jest, aby ludzie w Niemczech byli dumni z bycia Niemcami — powiedział miliarder, cytowany przez portal magazynu "Stern". "Niemiecka kultura" sięga "tysięcy lat wstecz" i nawet Juliusz Cezar był "pod wrażeniem" ducha walki plemion germańskich - kontynuował Musk.

Jego zdaniem obecny rząd RFN najwyraźniej nie jest zainteresowany "zdrowiem i dobrobytem narodu niemieckiego". Zamiast tego rząd "agresywnie tłumi wolność opinii" - ocenił Musk. AfD musi zatem "walczyć, walczyć, walczyć", zwłaszcza o "więcej samostanowienia dla Niemiec i krajów w Europie, a mniej dla Brukseli" - dodał.

Po wystąpieniu Muska, liderka AfD i kandydatka partii na kanclerza Alice Weidel powiedziała: "Ludzie, słyszeliście to? Amerykanie znów czynią swój kraj wielkim i my znów czynimy nasz kraj wielkim. Make Germany great again!" - relacjonuje portal dziennika "Bild".

— Jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że mogę poprowadzić tę partię w kampanii wyborczej" - powiedziała Weidel. "Uczyńmy AfD wielką, ponieważ tylko AfD może uratować Niemcy — wezwała.

Musk już wcześniej poparł AfD pisząc na platformie X, że tylko ta partia może uratować Niemcy. Rozmawiał też na żywo z Weidel na X. Krytycy zarzucają mu, że wykorzystuje swój ogromny zasięg w tym serwisie, aby wpłynąć na wynik wyborów federalnych w Niemczech.

Wybory parlamentarne w RFN odbędą się 23 lutego. W sondażach AfD znajduje się na drugim miejscu za chadecją CDU/CSU.

