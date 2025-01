Zełeński domaga się nacisku na Rosję ws. katastrofy samolotu azerskich linii lotniczych

Zełenski rozmawiał w Davos o katastrofie z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Prócz współpracy gospodarczej i energetycznej szefowie państw poruszyli temat śledztwa dotyczącego wydarzeń z 25 grudnia.

— Jeszcze raz złożyłem stronie azerbejdżańskiej kondolencje w związku z katastrofą samolotu Azerbaijan Airlines i śmiercią ludzi. Dowody z miejsca zdarzenia są oczywiste i ważne jest, aby wywierać presję na Rosję, aby powiedziała prawdę — powiedział Zełenski

W katastrofie, do której doszło na lotnisku w mieście Aktau w Kazachstanie w dzień Bożego Narodzenia, zginęło 38 osób. Większość z 67 pasażerów Embraera 190 stanowili obywatele Azerbejdżanu.

Maszyna leciała ze stolicy Azerbejdżanu, Baku do Groznego w Czeczenii, na rosyjskim Kaukazie Północnym. Kiedy zbliżała się do celu, trwał atak ukraińskich dronów na Grozny. Kapitan skierował samolot do Aktau na wschodnim wybrzeżu Morza Kaspijskiego. Podczas podchodzenia do lądowania maszyna rozpadła się i stanęła w płomieniach. Według nieoficjalnych doniesień samolot omyłkowo zestrzeliła rosyjska obrona przeciwlotnicza.

Alijew już wcześniej oskarżył Moskwę o próbę ukrycia odpowiedzialności za katastrofę i zażądał od niej publicznych przeprosin oraz wypłacenia odszkodowań. Władimir Putin przeprosił Alijewa za "tragiczny incydent" z udziałem azerbejdżańskiego samolotu i przyznał, że w dniu katastrofy rosyjska obrona powietrzna odpierała ataki ukraińskich dronów na rosyjskim Kaukazie. Nie potwierdził jednak, że jeden z rosyjskich pocisków trafił w samolot.

