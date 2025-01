Donald Trump ponownie wycofuje USA z WHO

Donald Trump podpisał decyzję o ponownym wycofaniu Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Swoją decyzję uzasadnił "oszustwami", jakich jego zdaniem organizacja dopuszcza się wobec USA, podkreślając nierówność finansowego obciążenia między państwami członkowskimi.

Podpisując rozporządzenie wykonawcze, Donald Trump formalnie rozpoczął proces wycofania Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia. To powtórzenie działań z 2020 roku, gdy Trump po raz pierwszy ogłosił takie zamiary, lecz jego decyzję odwrócił później Joe Biden.

Podczas spotkania z dziennikarzami Trump stwierdził, że WHO traktuje Stany Zjednoczone niesprawiedliwie. Nawoływał, że WHO oszukuje, a Stany Zjednoczone ponoszą największe koszty.

Rozporządzenie wskazuje, że Stany Zjednoczone przeznaczają na WHO około 500 milionów dolarów rocznie, co znacząco przewyższa wkład innych państw, w tym Chin, które płacą jedynie 39 milionów dolarów. Zdaniem Trumpa, taka dysproporcja jest nie do zaakceptowania i stanowi przykład globalnych niesprawiedliwości, na które USA nie mogą już dłużej przymykać oczu.

Eksperci ds. zdrowia publicznego nie kryją obaw przed skutkami tej decyzji. Lawrence Gostin, dyrektor Centrum Współpracy WHO ds. Prawa Zdrowia Publicznego, określił działania Trumpa jako "cios w bezpieczeństwo Ameryki".

Gostin przypomniał, że Stany Zjednoczone od lat są największym fundatorem WHO, a ich wkład finansowy umożliwia monitorowanie globalnych zagrożeń zdrowotnych i realizację projektów związanych z bezpieczeństwem sanitarnym.

Źródło: Wirtualna Polska/ABC News