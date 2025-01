Powiat olsztyński przeciwny zmianom granic administracyjnych miasta Olsztyna

Rzecznik prasowy olsztyńskiego starostwa powiatowego Wojciech Szalkiewicz poinformował w środę PAP, że tego dnia rada powiatu zaapelowała do prezydenta Olsztyna "o powstrzymanie wszelkich działań zmierzających do zmiany granic Olsztyna".

"Rada Powiatu w Olsztynie do propozycji władz Miasta Olsztyna podchodzi sceptycznie i popiera apel radnych gminy Purda z dnia 30 grudnia 2024 r. o powstrzymanie wszelkich działań zmierzających do zmiany granic miasta, kosztem terenów należących do gminy Purda, a tym samym do Powiatu Olsztyńskiego" - przekazał Szalkiewicz. Dodał, że radni powiatowi są zdania, że miasto Olsztyn, powiat i leżące w jego granicach gminy, "mogą się harmonijnie rozwijać, współpracując ze sobą na zasadach partnerstwa".

"Dążenie do poszerzenia granic Olsztyna, wbrew interesom i oczekiwaniom sąsiednich samorządów, byłoby zaprzeczeniem idei partnerstwa" - ocenili radni powiatowi.

Jednocześnie starosta olsztyński Andrzej Abako przypomniał, że w listopadzie 2023 r. rada miasta Olsztyna podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+”, która wskazuje na konieczność partnerskiej współpracy pomiędzy Olsztynem a otaczającymi miasto gminami.

Miasto Olsztyn chce przejąć od gminy Purda 230 ha, z czego 176 ha to obecnie grunty rolne należące do KOWR.

Gmina Purda stanowczo przeciwstawia się planom Olsztyna i zapowiada protest w czasie sesji, na której radni Olsztyna będą się zajmować tą sprawą. Gmina podnosi, że zainwestowała w uzbrojenie terenu, który Olsztyn chce pozyskać oraz ma przygotowany dla tego miejsca plan zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie, który chce przejąć Olsztyn, znajduje się jedna wieś - Stary Olsztyn. Mieszka tam 180 osób. Gmina Purda informowała PAP, że mieszkańcy wsi nie chcą mieszkać w Olsztynie.

PAP