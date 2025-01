Podczas ferii można skorzystać z tańszych przejazdów pociągami

Pasażerowie mogą m.in. skorzystać z oferty Taniej z Bliskimi, która jest dostępna dla podróży pociągami TLK i IC. Aby pobrać bilet z wybraną ofertą, wystarczy podróżować w grupie od 2 do 6 osób, a bilet kupić najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem przejazdu; wszyscy jej członkowie otrzymują wtedy 30 proc. zniżki od bazowych cen biletów. Oferta łączy się z ulgami ustawowymi, dzięki temu osoby do nich uprawnione mogą podróżować jeszcze taniej.

Promocyjna oferta dostępna jest także na połączenia ekspresowe EIC i EIP. Podróżując w grupie od 2 do 5 osób, wśród których jest dziecko, które nie ukończyło 16 lat, można skorzystać z Biletu Rodzinnego. W ramach oferty PKP Intercity przygotowanej dla rodzin, wszystkim członkom grupy przysługuje 30 proc. zniżki od bazowej ceny biletu.

PKP Intercity przypomina, że we wszystkich pociągach w relacjach krajowych można korzystać z Karty Dużej Rodziny, która daje 30-proc. rabat podczas wspólnej podróży co najmniej 2 osób posiadających taką kartę. Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą skorzystać z Biletu Seniora, który uprawnia do zniżki w wysokości 30 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami wszystkich kategorii. Aby potwierdzić uprawnienie do zniżki, wystarczy okazać konduktorowi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek. Ponadto, emeryci i renciści mają prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą ustawową 37 proc. w 2. klasie wszystkich kategorii pociągów w komunikacji krajowej.

Dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia, podróżują z PKP Intercity za darmo w wagonach 2. klasy; wystarczy pobrać dla nich bilet uprawniający do bezpłatnego przejazdu - przypomniano. Starszym dzieciom i młodzieży szkolnej przysługuje ustawowa ulga w wysokości 37 proc. - na podstawie legitymacji szkolnej. Również studenci mają prawo do ulgi ustawowej, dzięki niej z ważną legitymacją studencką w pociągach PKP Intercity każdej relacji krajowej pojadą taniej o 51 proc.

W czasie trwania zimowych ferii do dyspozycji pasażerów, na największych dworcach w Polsce, szczególnie w weekendy, będą informatorzy mobilni. Pomogą oni podróżnym ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży - przypomniał przewoźnik.

W tym roku ferie zimowe odbędą się w czterech terminach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 20 stycznia a 26 lutego. Od 20 stycznia do 2 lutego ferie będą mieć uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego będą mieć ferie od 27 stycznia do 9 lutego, a od 3 lutego do 16 lutego - uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Ferie dla uczniów z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego potrwają od 17 lutego do 2 marca.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami i popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Pociągi PKP Intercity przewiozły w ubiegłym roku 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022. Do 2030 roku PKP Intercity planuje zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie. Spółka przyjęła strategię "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

PAP/ga