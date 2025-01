Nowe wytyczne włoskiego Kościoła

Kościół katolicki we Włoszech wprowadza istotne zmiany w zasadach przyjmowania kandydatów do seminariów duchownych. Nowe wytyczne, które będą obowiązywać przez trzy lata, wskazują na bardziej złożone podejście do oceny młodych ludzi, odchodząc od wcześniejszych rygorystycznych zasad wykluczających osoby o homoseksualnej orientacji.