Spacer nad Jeziorem Kortowskim: dzika natura w sercu Olsztyna. Dzika natura w sercu Olsztyna, czyli wirtualny spacer nad Jeziorem Kortowskim [ZDJĘCIA]

Jezioro Kortowskie, położone w sercu Olsztyna, to miejsce, gdzie dzika natura spotyka się z miejskim życiem. Zimą zachwyca spokojem i malowniczymi krajobrazami, oferując idealne warunki na spacer w otoczeniu zalesionych brzegów i krystalicznie czystej wody. Nasz fotoreporter zaprasza na wirtualny spacer.

Jezioro Kortowskie, choć leży zaledwie kilka kroków od tętniącego życiem akademickiego Kortowa i centrum miasta, pozostaje oazą spokoju i dzikiej natury. To miejsce, gdzie każdy spacerowicz znajdzie coś dla siebie – od urokliwych ścieżek leśnych po malownicze widoki na taflę wody. Szczególnie zimą spacer wzdłuż brzegów jeziora może być doskonałą odskocznią od codzienności.

Dzika strona Kortowa

Jezioro Kortowskie to drugi co do wielkości akwen w Olsztynie, zajmujący około 90 hektarów. Jego linia brzegowa liczy 4,8 km i kryje w sobie wiele tajemnic. Zachodnia część jeziora, zalesiona i poprzecinana leśnymi potokami, zachowała swój naturalny charakter. Właśnie tutaj można odnaleźć miejsca, które wydają się nietknięte ludzką ręką – idealne dla tych, którzy szukają kontaktu z naturą.

Miejsce na każdą porę roku

Choć latem Kortowo przyciąga tłumy studentów i mieszkańców spragnionych kąpieli w jeziorze, zimą nabiera zupełnie innego uroku. Zamarznięta tafla wody, oszronione gałęzie drzew i śnieżne ścieżki tworzą krajobraz niczym z pocztówki. To doskonały czas, by odkryć liczne szlaki wiodące wzdłuż zachodniego brzegu jeziora i przez otaczające je lasy. Spacerując, można natknąć się na potoki, które zasilają akwen – Leśny, Parkowy czy Starodworski – dodające miejscu jeszcze więcej uroku.

Kortowo: więcej niż jezioro

Po wschodniej stronie Jeziora Kortowskiego znajduje się miasteczko akademickie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Latem to właśnie tutaj tętni życie – plaża, molo, przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego i restauracja przyciągają tłumy. Zimą zaś Kortowo cichnie, oferując idealne warunki do spokojnych spacerów i refleksji w otoczeniu przyrody.

Eksperyment, który zmienił jezioro

Warto przypomnieć, że Jezioro Kortowskie ma także wyjątkową historię naukową. To właśnie tutaj przeprowadzono pierwszy na świecie eksperyment rekultywacji jeziora, znany jako "eksperyment kortowski". Dzięki tym działaniom woda w akwenie została znacząco oczyszczona, a sam proces jest kontynuowany do dziś.

Spacer nad Jeziorem Kortowskim to nie tylko okazja do kontaktu z naturą, ale również możliwość poznania wyjątkowego miejsca, które łączy w sobie historię, naukę i dziką przyrodę. Bez względu na porę roku – warto tu zajrzeć.

