Inwestycyjny boom w centrum Olsztyna [ZDJĘCIA]

W ostatnich miesiącach Olsztyn stał się placem budowy, zwłaszcza w centralnych częściach miasta. Nowoczesne apartamentowce wyrastają przy głównych ulicach, a inwestorzy prześcigają się w projektach, które mają nie tylko zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, ale również zmienić wizerunek miasta. Gdzie dokładnie powstają te nowe inwestycje i jakie są ich założenia?

Wyzwolenia



Przy ulicy Wyzwolenia dobiega końca inwestycja, która wzbudziła wiele kontrowersji. Część mieszkańców wyrażała sprzeciw wobec budowy apartamentowca w i tak już ciasnym centrum miasta, który ich zdaniem swoim wyglądem nie pasował do tamtejszych zabytkowych kamienic.

Budowa luksusowych apartamentów na skarpie wywołała również konflikt na linii wykonawca — ratusz. Głównym powodem sporu pomiędzy stronami miała być niepełna dokumentacja inwestycji. Same plany budowy również musiały być dostosowane wymogów architektonicznych ul. Wyzwolenia.



Przełom nastąpił 8 marca 2022 roku. Ratusz zaakceptował wniosek o przystąpienie do prac budowlanych. Przyjęta wersja miała różnić się od poprzednich tym, że został uszczegółowiony pod kątem przekształceń terenu, oddziaływania na na działki sąsiednie, czy wspomniane uzyskanie odstępstw dot. przepisów pożarowych i sposobu odprowadzania wód opadowych. Prace nad budową apartamentowca ruszyły oficjalnie w marcu 2023 roku i trwają w najlepsze.

Po zakończeniu budowy apartamentowiec będzie miał 7 pięter, a w środku znajdzie się ponad 100 mieszkań od 30 do 125 mkw i 2 lokale usługowe. Pojawią się również strefy rekreacyjne. Deweloper przewidział 109 miejsc parkingowych dla mieszkańców. Warto jednak zauważyć, że lokalizacja budynku znajduje się wśród wąskich uliczek, które już teraz mają trudności z przeniesieniem ruchu.

1 Maja



W centrum Olsztyna powstaje także apartamentowiec Macadamia, łączący nowoczesny design z lokalną tradycją. Budynek zaprojektowany przez olsztyńskiego architekta ma wyróżniać się oryginalną formą. To właśnie przy przy wiadukcie łączącym Śródmieście z Zatorzem w 2021 roku miasto wydało pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w parterze budynku. Długość budynku ma mieć 46 m, szerokość w poziomie przyziemia: ~20 m, powyżej 13,50 m, wysokość: 6 kondygnacji.

Budynek zaprojektował Damian Cyryl Kotwicki, architekt który pochodzi z Olsztyna. Mężczyzna wiele lat mieszkał w centrum miasta i doskonale zna jego charakter. Choć projekt apartamentowca na pierwszy rzut oka wydaje się być nowoczesny, to swoimi elementami nawiązuje do tradycji regionu.

Będzie to kolejny nowoczesny budynek w tej okolicy. Apartamentowiec mieścić się będzie przy narożnym budynku przy Partyzantów i 1 Maja, naprzeciwko biurowca przy osiedlu Kopernik Park, w którym również trwają obecnie prace. Bowiem biurowiec zamieni się w hotel.

Partyzantów i 1 Maja



To właśnie tu Polska sieć Focus Hotels S.A., będąca częścią Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. ogłosiła zawarcie umowy dzierżawy na swój pierwszy hotel w Olsztynie. Focus powstanie w ramach konwersji budynku biurowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, zaledwie 500 metrów od centrum miasta. Otwarcie obiektu planowane jest na czwarty kwartał 2025 r.

W obiekcie znajdzie się 79 pokoi i apartamentów w standardzie 4 gwiazdek, restauracja, sala konferencyjna o powierzchni 55 m2, fitness oraz podziemny parking.

Sarnowskiego



Ale to nie koniec. W bliskiej okolicy, bo przy ulicy Sarnowskiego powstaje nowoczesny apartamentowiec, który jest elementem większej transformacji tej części miasta.

Ulica Franciszka Sarnowskiego leży w sercu Olsztyna, na szczycie Skłodowskiej-Curie. Po jednej stronie stają tam kamienice. Po drugiej mur, skrywający niegdyś budynek i historyczne tajemnice.

Przez lata mieściła się tam milicyjna izba dziecka. Na parterze była kuchnia, świetlica oraz dwa pomieszczenia tzw. izolacyjne dla dziewczyn i chłopców. Na piętrze magazyny. Potem mieszkali tam Romowie, aż przez lata dom stał pusty.

Nie wiadomo jednak co mieściło się tam w latach 40 i 50. Istnieją przypuszczenia, że po II wojnie światowej budynek był wykorzystywany przez NKWD. Wiadomo natomiast, że przez kilka miesięcy 1945 roku Skłodowskiej-Curie wraz z Sarnowskiego stanowiła wydzielony kwartał sowiecki.

W marcu 2021 r. miasto sprzedało działkę jednemu z deweloperów za 1,2 mln zł. Przez długi czas na działce nic się nie działo, krążyły jedynie plotki, że na tym terenie ma powstać nowy blok, jednak obszar pozostawał ogrodzony murem, a brama była zamknięta na kłódkę. Po jakimś czasie budynek skrywający niejedną historię został zburzony, a za wysokimi murami został pusty plac.

Jak się okazuje, plotki nie mijały się z prawdą, bowiem powstanie tam apartamentowiec. Będzie to pięciokondygnacyjny budynek grupy deweloperskiej Mak Dom.

Apartamentowiec składać się będzie 59 lokali mieszkalnych, wraz z halą garażową i komórkami lokatorskimi pod budynkiem. Teren budynku zostanie ogrodzony i w pełni zagospodarowany. Na najwyższej kondygnacji budynku zaprojektowano apartamenty, do których przynależą tarasy o powierzchni nawet 100m2.

Wyspiańskiego



Nieco dalej przy ulicy Wyspiańskiego również trwa budowa nowoczesnych apartamentów. W ramach inwestycji powstanie tam kameralny budynek mieszkalny. Wyspiańskiego to 3 piętra i 16 apartamentów, w tym dwa lokale typu penthouse z prywatnymi tarasami na dachu. Mieszkania będą miały widok na okoliczny starodrzew i panoramę miasta. Planowany czas zakończenia prac: III kwartał 2025 roku.

ga