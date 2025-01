Energetyczny gigant gra z siatkarzami Indykpolu AZS Olsztyn

Plotki o potencjalnym nowym sponsorze AZS-u Olsztyn pojawiły się jeszcze późnią jesienią 2024 roku. Media oraz siatkarscy "insajderzy" prześcigali się spekulacjach odnośnie nazwy nowego sponsora. Najczęściej wymienianymi były te firmy znajdujące się w sektorze bankowym.

4 stycznia, na minuty przed rozpoczęciem meczu 19. kolejki PlusLigi pomiędzy Zieloną Armią, a beniaminkiem Nowak-Mosty MKS Będzin rozwiano wszelkie wątpliwości, a wyczekiwanie kibiców dobiegło końca. Nowym sponsorem głównym AZS-u Olsztyn została Energa z Grupy ORLEN.

— Cieszymy się, że tak uznana marka, jaką jest Energa z Grupy ORLEN, dołącza do grona naszych sponsorów. To dla nas niezwykle ważne wsparcie, które pozwoli umocnić naszą pozycję w PlusLidze. Dzięki współpracy z Energą, nasz klub zyska nową energię – zarówno na boisku, jak i poza nim. Wierzymy, że wspólnie osiągniemy kolejne sukcesy, które będą powodem do dumy dla naszych kibiców oraz regionu — podkreśla prezes Indykpol AZS Olsztyn, Tomasz Jankowski.

Magdalena Marszałkowska, dyrektor Departamentu Marketingu w Enerdze SA podkreśliła znaczenie, jakie dla miasta niesie klub.

— Ligowe mecze drużyny cieszą się niesamowitą frekwencją, a teraz również my będziemy gorąco siatkarzom z Olsztyna kibicować wierząc, że ta współpraca przyniesie naszemu nowemu partnerowi mnóstwo sportowych korzyści — dodała.

Działalność w polskiej siatkówce nie jest dla Energii obca. Energetyczny gigant wspiera również ligowego rywala AZS-u, czyli Trefl Gdańsk, gdzie jest sponsorem strategicznym klubu. Energa znajduje się również w nazwie żeńskiego klubu grającego w TAURON Lidze - MKS-u Kalisz.

Indykpol AZS Olsztyn pomyślnie rozpoczął 2025 rok od wygranej 3:0 nad MKS-em Będzin. Następne starcie rozegrają na wyjeździe. Rywalem drużyny Marcina Mierzejewskiego będzie PSG Stal Nysa (12 stycznia, niedziela, godz. 17:30). "Akademicy" zajmują aktualnie 9. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 27 punktów i mając 8 zwycięstw na koncie.