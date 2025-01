Ukraina pod presją – analiza brytyjskiego eksperta

Sytuacja na froncie

Rok 2024 był niezwykle trudny dla Ukrainy. Rosyjskie wojska osiągnęły znaczące postępy, przejmując kluczowe miasta w Donbasie, takie jak Awdijiwka i Kurachowe, oraz zbliżając się niebezpiecznie blisko do Pokrowska i granic obwodu dniepropietrowskiego. Jak zauważa Frank Ledwidge, brytyjski ekspert wojskowy, w rozmowie dla Wirtualnej Polski, choć Rosjanie posuwają się naprzód, to za wcześnie, by mówić o upadku ukraińskiego frontu. Ich strategia polega na atakach mniejszymi, lecz agresywnymi siłami, rozciągającymi obronę Ukrainy na linii frontu liczącej aż 1170 km.

Nierówność sił i wyczerpanie zasobów

Podstawowym problemem Ukrainy jest dysproporcja zasobów. Rosjanie dysponują większą liczbą żołnierzy, sprzętu i amunicji. Ukraina, mimo taktycznych sukcesów, takich jak ataki na rosyjską logistykę, zmaga się z brakiem ludzi i koniecznością ciągłego manewrowania doświadczonymi brygadami, by wypełniać luki w obronie. Ledwidge zwraca uwagę na przykład 72. brygady zmechanizowanej, która po dwóch i pół roku nieprzerwanej walki została wycofana z Wuhledaru z powodu braków kadrowych.

Mobilizacja i jej konsekwencje

W obliczu niedoboru żołnierzy rozważa się obniżenie wieku mobilizacyjnego do 18 lat, co budzi kontrowersje. Zdaniem eksperta takie posunięcie może wpłynąć negatywnie na demografię kraju. Prezydent Zełenski ostrzegał wcześniej, że można wygrać wojnę, ale przegrać kraj, pozbawiając go młodych ludzi, którzy powinni go odbudowywać. Ledwidge uważa, że choć USA proponują Ukrainie takie rozwiązanie, jest ono nieporównywalne z ich doświadczeniami z wojny wietnamskiej, gdzie sytuacja demograficzna była zupełnie inna.

Wsparcie Zachodu i ograniczenia

Ekspert w wywiadzie dla wp.pl krytycznie odnosi się do polityki Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, które mimo dużego wsparcia wojskowego mogłyby zrobić więcej. Zauważa, że większość amerykańskiej pomocy finansowej pozostaje w USA, a propozycje dalszej mobilizacji Ukraińców mogą być odbierane jako hipokryzja. W opinii Ledwidge’a uzbrojenie Ukrainy w nowoczesny sprzęt mogłoby ograniczyć straty, ale wymaga to czasu i zasobów.

Strategiczne błędy i zmiany w dowództwie

Operacja w obwodzie kurskim, rozpoczęta w sierpniu 2024 roku, według Ledwidge’a była błędem. Ukraina zdobyła niewielki obszar w Rosji kosztem osłabienia obrony Donbasu. Takie decyzje przyczyniły się do zwolnienia gen. Walerija Załużnego, który mimo porażek cieszył się dużym zaufaniem, w przeciwieństwie do swojego następcy, gen. Oleksandra Syrskiego.

Rosja wyciąga wnioski

Ledwidge zauważa, że Rosjanie, choć na początku inwazji byli wyśmiewani za swoją niekompetencję, szybko się uczą i adaptują. Zamiast masowych natarć stosują teraz bardziej elastyczne i manewrowe podejście, co destabilizuje ukraińską obronę.

Perspektywy na przyszłość

Ekspert nie ma złudzeń co do długoterminowej przewagi Rosji w wojnie na wyniszczenie. Dysproporcja w zasobach i determinacja Moskwy mogą sprawić, że Ukraina stanie przed ryzykiem załamania frontu. Choć upadek Rosji czy bunt wewnętrzny są mało prawdopodobne, Ledwidge podkreśla, że sytuacja może się zmienić w zależności od decyzji strategicznych Kijowa i wsparcia Zachodu.

Źródło: Wywiad przeprowadziła Tatiana Kolesnychenko dla Wirtualnej Polski.