Rumunia i Bułgaria pełnoprawnymi członkami Schengen

Rumunia i Bułgaria, dołączając do Unii Europejskiej, od samego początku zaakceptowały część przepisów Schengen, takich jak regulacje dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych Unii, współpracy służb policyjnych oraz systemu informacyjnego Schengen. Mimo to, obie te państwa nie były pełnoprawnymi członkami strefy. Dopiero pod koniec grudnia 2023 roku zapadła decyzja, która otworzyła drzwi do dalszej integracji tych krajów z obszarem Schengen. Zgodnie z nowymi ustaleniami, 31 marca 2024 roku mają zostać zniesione kontrole na granicach wewnętrznych Unii, obejmujące transport powietrzny i morski. Już 1 stycznia 2024 roku zniknęły natomiast kontrole na lądowych granicach z Bułgarią i Rumunią, co stanowi istotny krok ku pełnej swobodzie przemieszczania się w obrębie Unii.

Przez wiele lat opór Austrii blokował możliwość pełnego włączenia Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen, utrzymując kontrole graniczne z tymi krajami. Dopiero w listopadzie 2023 roku ministrowie spraw wewnętrznych Austrii, Bułgarii i Rumunii podpisali porozumienie, które ostatecznie otworzyło drogę do rozwiązania tego problemu.

Strefa Schengen, będąca największym na świecie obszarem swobodnego podróżowania, została utworzona w 1985 roku i początkowo obejmowała jedynie kilka państw: Francję, Niemcy, Belgię, Holandię oraz Luksemburg. Dziś w skład Schengen wchodzi 29 krajów, w tym 25 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria, co zapewnia swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału dla około 420 milionów obywateli. Choć system Schengen wciąż nie obejmuje Cypru i Irlandii, zniknięcie kontroli na granicach wewnętrznych stanowi istotny kamień milowy w integracji krajów UE.

Źródło: Money.pl