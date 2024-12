Prawie pół miliarda dzieci żyje na obszarach doświadczonych konfliktami

— Rok 2024 był jednym z najgorszych w historii dla dzieci doświadczonych konfliktami. To nie może być nowa normalność — napisała w sobotę (28 grudnia) na platformie X Catherine M. Russell, szefowa organizacji humanitarnej.

Liczba dzieci żyjących w strefach konfliktu podwoiła się od lat 90. – poinformował UNICEF na swojej stronie internetowej.

— Świat doświadcza największej liczby konfliktów od czasów II wojny światowej — zauważyła organizacja.

Według danych ONZ do końca 2023 r. ponad 47 mln dzieci zostało przesiedlonych w wyniku konfliktów i przemocy; w 2024 r. ta liczba będzie prawdopodobnie większa. Szacuje się, że ponad 52 mln dzieci w krajach doświadczonych konfliktami nie uczęszcza do szkoły, a w wielu miejscach, w tym na Ukrainie, Syrii i w Strefie Gazy, doszło do poważnych zniszczeń infrastruktury edukacyjnej.

Jak podaje UNICEF, w 2024 roku zginęło 281 pracowników organizacji pomocowych na całym świecie, najwięcej w historii.

(PAP)