Świąteczny prezent dla kibiców. Moritz Karlitzek przedłużył kontrakt z AZS-em Olsztyn

Dla Moritza Karlitzka obecny sezon jest 3 w rozgrywkach PlusLigi. Niemiecki przyjmujący wystąpił do tej pory w 66 meczach, w których zdobył 855 punktów (668 w ataku, 132 w polu serwisowym i 55 w bloku). Jego „znakiem firmowym” jest mocna zagrywka, która wielokrotnie psuła szyki rywalom. Najwięcej punktów w jednym meczu przyjmujący zdobył w sezonie 2023/2024, podczas przegranego starcia z Bogdanką LUK Lublin (24). Do tej pory został 5 razy nagrodzony statuetką MVP dla najlepszego zawodnika meczu

Moritz Karlitzek to także podstawowy przyjmujący reprezentacji Niemiec, z którą podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu dotarł do ćwierćfinału. Reprezentacja pod wodzą Michała Winiarskiego w przyszłym roku będzie uczestniczyć w siatkarskiej Lidze Narodów, a imprezą docelową są Mistrzostwa Świata.

Olsztyńscy kibice będą mogli zobaczyć Moritza Karlitzka na boiskach PlusLigi w kolejnych dwóch sezonach! Przyjmujący Zielonej Armii podpisał nową umowę i zostaje w stolicy Warmii i Mazur do 2027 roku.

— Jestem bardzo szczęśliwy. Moja rodzina i ja czujemy się w Olsztynie bardzo dobrze. Projekt, który szykuje się na następne sezony, jest dla mnie atrakcyjny. To była bardzo ważna decyzja i cieszę się, że zostaje w Indykpolu AZS. Nie mogę się zatem doczekać kolejnych dwóch lat w Olsztynie — powiedział Moritz Karlitzek.

I dodaje: - Mam nadzieję, że w dalszej części sezonu utrzymamy nasz dobry rytm, który mamy teraz. Gramy o wiele lepiej niż na początku i mam nadzieję, że utrzymamy entuzjazm z gry i będziemy się nią cieszyć w każdym meczu.

Zadowolenia z faktu przedłużenia kontraktu z Moritzem Karlitzkiem nie ukrywa prezes klubu Tomasz Jankowski. Potwierdził również znaczenie, jakie dla drużyny ma niemiecki przyjmujący.

— Jest to bardzo dobra wiadomość dla kibiców Indykpolu AZS Olsztyn przed świętami Bożego Narodzenia. Od jakiegoś czasu prowadziliśmy rozmowy z Moritzem, aby pozostał w klubie na dłuższy okres. Udało nam się go przekonać, aby podpisał dwuletnią umowę, z czego bardzo się cieszę. Moritz jest jednym z naszych filarów i swoją postawą udowodnił, że jest znakomitym siatkarzem. Tak więc jest to wyśmienity prezent pod choinkę dla naszych kibiców — skomentował Tomasz Jankowski, Prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA w Olsztynie.

Moritz Karlitzek urodził się 12 sierpnia 1996 roku w bawarskim Hammelburgu. Do stolicy Warmii i Mazur przywędrował w sezonie 2022/2023, po bardzo dobrym sezonie we francuskim Arago de Sete. Oprócz reprezentowania barw zespołów z rodzimej Bundesligi (czyli Bayern Kempfenhausen, VSG Coburg/Grub, TV Rottenburg oraz United Volleys Rhein-Main), grał również we włoskiej Serie A, a dokładniej w Top Volley Cisterna oraz Modenie.

O przedłużeniu kontraktu Moritza Karlitzka z Zieloną Armią mówiło się w siatkarskim środowisku od dłuższego czasu. Kogo jeszcze możemy się spodziewać w nowym sezonie z aktualnie występujących siatkarzy AZS-u ? Według dochodzących zza kulis informacji w drużynie z Olsztyna ma zostać również atakujący Jan Hadrava. Ważne kontrakty w drużynie mają również środkowi- Paweł Cieślik oraz Jakub Majchrzak. Natomiast libero Kuba Hawryluk od sezonu 2025/2026 będzie siatkarzem Aluronu CMC Warty Zawiercie, lecz zostanie on wypożyczony do... AZS-u Olsztyn.

Kolejny mecz w ramach siatkarskiej PlusLigi Indykpol AZS Olsztyn rozegra dopiero w 2025 roku. 4 stycznia Zielona Armia zmierzy się we własnej hali z MKS-em Będzin. Mecz odbędzie się w ramach 18. kolejki Ligi Medalistów Olimpijskich.