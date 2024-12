W czasie świąt 175 zespołów będzie czuwało nad sprawnym usuwaniem nawet małych usterek na kolei

W czasie świąteczno-noworocznym do usuwania usterek na kolei będzie przygotowanych 175 specjalnych zespołów oraz 18 zespołów ratownictwa technicznego - podały PKP PLK. W wielu miejscach ustawiono zasłony przeciwśnieżne, a sieć trakcyjna zabezpieczana jest przed oblodzeniem.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) podkreśliły w piątkowym komunikacie, że w tym czasie w gotowości będzie 66 pociągów do usuwania awarii sieci trakcyjnej, wyposażonych m.in. w urządzenia do odladzania sieci trakcyjnej i specjalne wzmocnione nakładki na pantografy do usuwania szronu/szadzi z przewodów jezdnych.

Spółka podała, że na 824 kilometrach linii kolejowych ustawiono zasłony przeciwśnieżne, ograniczające zawiewanie śniegu na tory. Prowadzi też prace, które mają zabezpieczyć sieć trakcyjną na wypadek wystąpienia opadów marznących i oblodzeń. W szczycie przewozów pasażerskich przewoźnik będzie mógł zamówić lokomotywy osłonowe na wypadek awarii taboru lub urządzeń infrastruktury kolejowej.

Nad bezpieczeństwem podróżnych na dworcach, stacjach i w pociągach będzie czuwać blisko 3 tys. funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei (SOK), wspieranych przez Policję, Straż Graniczną i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne - podała firma.

— Każdego dnia na obszarze kolejowym całego kraju służbę będzie pełniło średnio 600 patroli SOK. Szczególnym nadzorem funkcjonariusze SOK obejmą pociągi pasażerskie, w których jak co roku w okresie świątecznym przewiduje się wzmożoną ilość podróżnych. Dodatkowe patrole SOK pojawią się w około 1,3 tys. pociągach pasażerskich — podano.

Pracę funkcjonariuszy ma wspierać ponad 60 psów patrolowo – obronnych.

Spółka podała, że informacje o zagrożeniach na kolei można zgłaszać pod całodobowym numerem alarmowym 22 474 00 00. PLK przypominają, że całą dobę czynne jest Centrum Wsparcia Klienta. W przypadku utrudnień spowodowanych m.in. niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi CWK organizuje dojazd podróżnych do stacji docelowej, zapewnia poczęstunek czy nocleg.

— Straż Ochrony Kolei apeluje do wszystkich osób przebywających na obszarze kolejowym o rozwagę, rozsądek i zachowanie szczególnej ostrożności oraz o niepozostawianie swojego bagażu bez opieki, który może stanowić potencjalne zagrożenie — podkreślono.

PKP PLK to w 100 proc. spółka Skarbu Państwa, zarządca krajowej infrastruktury kolejowej. Przedsiębiorstwo odpowiada za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych oraz za zarządzanie i synchronizację ruchu.

(PAP)