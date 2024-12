W 2025 roku składki znacznie wzrosną. Złe wieści dla 2 milionów Polaków

W 2025 roku czekają nas istotne zmiany w składkach. Dwa miliony samozatrudnionych Polaków zapłacą więcej, niezależnie od wyników swojej działalności. Choć składka zdrowotna została nieco złagodzona, znacząco wzrosną opłaty do ZUS.

Po niemal roku rząd osiągnął porozumienie w sprawie składki zdrowotnej. Zmiany na 2025 rok zostały uchwalone i czekają na podpis prezydenta. Choć składka zdrowotna będzie obliczana korzystniej (od 75% minimalnego wynagrodzenia), samozatrudnieni muszą się liczyć z wyższymi opłatami. Rząd podkreśla zalety nowych zasad zdrowotnych, ale pomija wzrost składek na ubezpieczenie społeczne.

Obecnie składki emerytalno-rentowe dla samozatrudnionych naliczane są od 7 824 zł, co daje 1,6 tys. zł miesięcznie. W 2025 roku, z powodu wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, podstawa składek również wzrośnie. Oznacza to wyższe wpłaty do ZUS — o około 173 zł miesięcznie.

Samozatrudnieni mogą skorzystać z tzw. wakacji składkowych, obowiązujących od listopada. Pozwalają one na nieopłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przez jeden miesiąc w roku, pod warunkiem, że firma zatrudnia maksymalnie dziewięć osób. Zwolnienie nie obejmuje jednak składki zdrowotnej.

Eksperci podkreślają, że nowe zmiany, choć wprowadzają wakacje składkowe, kasowy PIT i modyfikacje składki zdrowotnej, nie zmniejszają istotnie obciążeń ani nie ułatwiają prowadzenia działalności. Zwracają uwagę, że kluczowe powinno być uproszczenie systemu i wprowadzenie mechanizmów wspierających przedsiębiorców w trudnych okresach. Zasady prowadzenia biznesu powinny być maksymalnie przejrzyste, aby przedsiębiorcy mogli skupić się na pracy, a nie na biurokracji.



Źródło: Fakt.pl