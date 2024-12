12-letnia ofiara błędnej diagnozy i medykalizacji transpłciowej walczy o sprawiedliwość

Sprawa opisana obszernie na platformie internetowej Substack przez Benjamina Ryana, dziennikarza specjalizującego się w tematyce zdrowotnej, zaczęła się osiem lat temu. 12-letnia wówczas Kaya Clementine Breen zwróciła się o pomoc do doradcy szkolnego. Dziewczynka była już wtedy ofiarą wielokrotnego molestowania seksualnego. Miała nieustanne lęki i ataki paniki, cierpiała na depresję, autyzm, niezdiagnozowany zespół stresu pourazowego, chorobę afektywną dwubiegunową, a nawet psychozę, w tym halucynacje słuchowe i wzrokowe. Jak wykazano później, jej rodzina miała „długą historię problemów ze zdrowiem psychicznym”. Z mediów społecznościowych nastolatka dowiedziała się o zjawisku dysforii płciowej wśród młodzieży. Pod wpływem tych informacji zaczęła kwestionować swoją własną tożsamość płciową. Poprosiła więc o pomoc doradcę szkolnego, by pomógł stwierdzić, co jest prawdziwym źródłem jej problemów psychicznych. Ten natychmiast orzekł, że dziewczyna jest „osobą transpłciową”.

W ten sposób 12-latka trafiła do doktor Johanny Olson-Kennedy, dyrektorki Centrum Zdrowia i Rozwoju Młodzieży Transseksualnej w Szpitalu Dziecięcym w Los Angeles, która podczas pierwszej wizyty, zaledwie po kilku minutach rozmowy, zdiagnozowała u dziewczynki dysforię płciową i zaleciła operację „zmiany płci”. Lekarka nie przeprowadziła z pacjentką żadnego pogłębionego wywiadu, nie poruszyła nawet sprawy wielokrotnego molestowania seksualnego w dzieciństwie. W efekcie Kaya Clementine poddana została „leczeniu afirmującemu płeć”, które polegało najpierw na przyjmowaniu blokerów dojrzewania, a po dwóch latach na operacji mastektomii, czyli chirurgicznej amputacji obu piersi.

W wieku lat 17 dziewczyna była namawiana też za zabieg histerektomii, czyli usunięcia macicy, jednak nie zdecydowała się na to. Nie uczyniła tego, ponieważ jej stan psychiczny po zmianie płci wcale się nie poprawił, lecz pogorszył. W pozwie czytamy, że jej „zdrowie psychiczne stopniowo pogarszało się, w miarę jak popadała w depresję, lęki, psychozę, halucynacje, samookaleczenie i myśli samobójcze, a nawet podejmowała próby samobójcze, które nie miały miejsca przed medykalizacją płci”.

Dziś Kaya Clementine Breen skarży Johannę Olson-Kennedy i innych pracowników służby zdrowia, że „wspólnie zdecydowali, by bezbronnej dziewczynie zmagającej się ze złożonymi problemami ze zdrowiem psychicznym i cierpiącej z powodu licznych przypadków molestowania seksualnego przepisać serię zmieniających życie blokerów dojrzewania i hormonów krzyżowych”, a „ostatecznie poddać ją podwójnej mastektomii w wieku lat 14”.

Oskarżona lekarka znana jest ze swojego zaangażowania na rzecz trwałego okaleczania dziewcząt. W 2018 roku podczas sympozjum poświęconego genderyzmowi powiedziała, że nastolatki mają pełną świadomość podejmowania decyzji, zaś mastektomia nie stanowi żadnego problemu, bo później, gdy zmieni się zdanie, zawsze można sobie będzie piersi znowu przyszyć.

Niedawno o Olson-Kennedy stało się głośno za sprawą ujawnionej przez „New York Times” afery, którą opisałem na portalu wPolityce.pl.

W 2015 roku lekarka otrzymała z budżetu federalnego 6 milionów dolarów na badania dotyczące wpływu blokerów dojrzewania na zdrowie psychiczne nieletnich. Olson-Kennedy utajniła jednak uzyskane wyniki, ponieważ zaprzeczały one propagowanym przez nią poglądom, dowodząc szkodliwości wspomnianych środków. Obecnie sprawą zajmuje się Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów Kongresu USA.

W Stanach Zjednoczonych zmienia się powoli klimat społeczny wokół ideologii gender. Wpływ na to mają zwłaszcza pojawiające się coraz częściej informacje o nadużyciach medycznych w branży transpłciowej. Liczne pozwy sądowe i wysokie odszkodowania pieniężne mogą położyć kres haniebnemu procederowi pseudomedycznych eksperymentów na dzieciach – takich, jak ten, którego ofiarą padła Kaya Clementine Breen.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl