Poznaliśmy rywali w drodze na mundial. Wymarzona grupa?

W piątek (13 grudnia) o godz. 12 rozpoczęło się oficjalne losowanie grup eliminacyjnych do mistrzostw świata w piłkę nożną 2026. Najważniejszy turniej piłkarski zawita tym razem do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.

54 europejskich drużyn rozlosowano do 12 grup, które liczą po sześć zestawień czterozespołowych (A-F) oraz sześć pięciozespołowych (G-L)

Z powodu spadku z dywizji A Ligi Narodów reprezentacja Polski została umieszczona w koszyku nr 2, przez co istniała opcja spotkania się w grupie eliminacyjnej z takimi potęgami jak np. Francja, Anglia, Belgia czy Niemcy. Pobyt w drugim koszyku sprawił, że Polacy na pewno nie zagraliby z Ukrainą, Turcją, Szwecją, Walią, Węgrami, Serbią, Grecją, Rumunią, Słowacją, Czechami i Norwegią.

Co ciekawe, nie wszystkie grupy rozlosowano do końca. Drużyny, które biorą udział w marcowych ćwierćfinałach Ligi Narodów dopiero po rozegranym meczu dowiedzą się do której grupy zostaną ostatecznie przydzielone. Te drużyny, które przegrają ćwierćfinał Ligi Narodów trafią do grupy pięciozespołowej (która swoje mecze rozegra w marcu 2025 roku), a ekipy, co wygrają swoją rywalizacje automatycznie znajdą się w zestawieniu czterozespołowym - w tych grupach mecze eliminacyjne wystartują dopiero we wrześniu 2025 roku.

Polsce przypadł udział w grupie G, czyli pięciozespołowej. Drużynie Michała Probierza przydzielono następujące drużyny:

— Holandia/Hiszpania (przegrany)

— Finlandia

— Litwa

— Malta

Oto wszystkie grupy eliminacyjne do mistrzostw świata w 2026 roku:

Grupa A: Włochy/Niemcy (zwycięzca), Słowacja, Irlandia Północna, Luksemburg

Grupa B: Szwajcaria, Szwecja, Słowenia, Kosowo

Grupa C: Dania/Portugalia, Grecja, Szkocja, Białoruś

Grupa D: Chorwacja/Francja (zwycięzca), Ukraina, Islandia, Azerbejdżan

Grupa E: Holandia/Hiszpania (zwycięzca), Turcja, Gruzja, Bułgaria

Grupa F: Dania/Portugalia (zwycięzca), Węgry, Irlandia, Armenia

Grupa G: Hiszpania/Holandia (przegrany), Polska, Finlandia, Litwa, Malta

Grupa H: Austria, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Cypr, San Marino

Grupa I: Włochy/Niemcy (przegrany), Norwegia, Izrael, Estonia, Mołdawia

Grupa J: Belgia, Walia, Macedonia Północna, Kazachstan, Liechtenstein

Grupa K: Anglia, Serbia, Albania, Łotwa, Andora

Grupa L: Chorwacja/Francja (przegrany), Czechy, Czarnogóra, Wyspy Owcze, Gibraltar



Bezpośredni awans na mundial w obu Amerykach przypadnie bezpośrednim zwycięzcom grup. Drużyny z drugich miejsc zagrają w marcu 2026 roku dwuetapowe baraże.

Piłkarskie święto w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca 2026 roku i potrwa do 19 lipca. Zdobyte cztery lata temu w Katarze trofeum będzie bronić reprezentacja Argentyny. Na poprzednim turnieju reprezentacja Polski po raz pierwszy w XXI w. wyszła z grupy i awansowała do fazy pucharowej. Tam jednak Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość Francji.