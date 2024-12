Choinkobranie na Warmii i Mazurach. Gdzie i kiedy można zaopatrzyć się w drzewko na święta?

Choinka to symbol Świąt Bożego Narodzenia, który wprowadza magiczną atmosferę do naszych domów. Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli zaopatrzyć się w świąteczne drzewko, nadleśnictwa na Warmii i Mazurach przygotowały wyjątkowe akcje.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Wielu mieszkańców naszego regionu zgodzi się, że ich nieodłącznym elementem jest tradycyjna choinka.

— Pamiętajmy, że kupując drzewko świąteczne od Lasów Państwowych mamy pewność, że kupimy drzewko hodowane w tym celu i pozyskane w sposób legalny — poinformowało Nadleśnictwo Olsztyn.

Na przeciw wszystkim, którzy jeszcze nie wybrali dla siebie idealnej choinki, nadleśnictwa z naszego regionu przygotowały akcje, w których można przyjść i samemu wybrać tegoroczne drzewko.

W których nadleśnictwach prowadzona jest sprzedaż drzewek?

Wyjątkową choinkę będzie można zakupić od 17 do 23 grudnia w Leśnictwie Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno, w godz. 8-14.

Od 14 do 24 grudnia (z wyłączeniem niedzieli) w wyborze idealnego drzewka pomogą leśnicy z Nadleśnictwa Korpele. W godz. 9-14 w siedzibie nadleśnictwa będzie prowadzona sprzedaż choinek. Mieszkańcy Warmii i Mazur będą mogli zabrać do domów sosnę, świerk lub jodłę, a ich ceny rozpoczynać się będą od 32,52 złotych netto.

Sprzedaż choinek poprowadzi również Nadleśnictwo Nowe Ramuki. Od 16 grudnia we wszystkie dni powszednie od godz. 8 mieszkańcy regionu będą mogli zyskać wymarzone drzewko. Choinka do 1,5 m wysokości kosztować będzie 40,65 złotych netto, powyżej 1,5 m do 2,5 m wysokości - 48,78 złotych netto, powyżej 2,5 m do 3,5 m wysokości - 65,04 złotych netto, a powyżej 3,5 m wysokości 203,25 złotych netto.

Swoje drzewko będzie można zabrać również z Nadleśnictwa Olsztyn. W najbliższy weekend (14/15 grudnia) od 9 do 15 pod budynkiem nadleśnictwa, w miejscowości Zazdrość, zainteresowani oprócz zyskania choinki będą mogli poczuć atmosferę świąt i rozgrzać się ciepłą kawą lub herbatą.

Od 16 do 23 grudnia będzie prowadzona sprzedaż choinek pod Leśnym Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach. Drzewko zakupić będzie można w godz. 8-15. Ale to nie wszystko. 21 grudnia w godz. 9-15 w plantacji choinek w Cerkiewniku mieszkańcy naszego regionu będą mogli sami wyciąć wymarzoną choinkę. W planie imprezy oprócz dobrej zabawy i aktywności przewidziano ognisko. Najniższe drzewka (do 1,5 m) kosztować mają 32,52 zł netto, a najwyższe (od 4,1 m) 292,68 zł netto.

Dla tych, którzy nie mogą się doczekać również mamy dobre wiadomości. Leśnictwo Szkółkarskie Krajewo już prowadzi sprzedaż choinek. Wyjątkowe zakupy można zrobić codziennie w godz. 8-14.