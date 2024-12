Nowe szlaki rowerowe na Mazurach: ambitny projekt dla turystów i mieszkańców

Chociaż grudniowe mrozy zachęcają do jazdy tylko najbardziej wytrwałych rowerzystów, to wszyscy fani jednośladów mają dziś powody do świętowania. Wszystko za sprawą podpisanych umów, które przesądzają budowę 288-kilometrowego szlaku rowerowego, uzupełniającego istniejącą infrastrukturę rowerową na Warmii, Mazurach i Powiślu.

Dzięki współpracy lokalnych samorządów i wsparciu Unii Europejskiej region zyskał ok. 38 mln euro, z czego 36 mln pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a 2,1 mln euro z budżetu państwa. Środki zostaną przeznaczone na dwa kluczowe przedsięwzięcia: poprawę spójności komunikacyjnej subregionu oraz utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego „Z Bocianem przez EGO”.

– „Z Bocianem przez EGO” to jeden z trzech strategicznych projektów wspierających rozwój infrastruktury rowerowej w regionie, obok przedsięwzięć CANAL VELO w okolicach Kanału Elbląskiego oraz Mazurskiej Pętli Rowerowej – podkreśla marszałek Marcin Kuchciński. – Razem tworzą one spójną sieć subregionalnych i ponadregionalnych tras, które przyciągają turystów i poprawiają jakość życia mieszkańców. Inicjatywy te pokazują, że Warmia i Mazury konsekwentnie inwestują w zrównoważony rozwój i wzmacniają swoją pozycję jako jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski.

Projekt zakłada budowę 288-kilometrowego szlaku rowerowego, który poprowadzi przez powiaty ełcki, olecki i gołdapski. Trasa połączy się z renomowanym Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo, zwiększając spójność turystycznej infrastruktury regionu.

W realizacji projektu uczestniczy szerokie grono partnerów, w tym Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”, powiaty ełcki, olecki i gołdapski

gminy Ełk, Gołdap, Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno, Prostki, Kalinowo, Wieliczki i Stare Juchy, a także województwo warmińsko-mazurskie oraz nadleśnictwa. Projekt podzielono na dwa komponenty, realizowane w ramach działań dotyczących mobilności regionalnej oraz turystyki i kultury.

– Dzisiejsze podpisanie umowy wstępnej jest wynikiem kilkuletniej pracy wielu samorządów działających w ramach Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana – mówi prezes stowarzyszenia i prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. – Dzięki tej inwestycji powstanie prawie 290 kilometrowy szlak rowerowy przebiegający po najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo terenach subregionu EGO. Będzie to produkt, który zdecydowanie zwiększy atrakcyjność turystyczną wschodniej części województwa. Cieszy mnie, że zarząd województwa docenił nasz pomysł i uznał tę inwestycję my mogli podróżować szlakiem rowerowym Z bocianem przez EGO!

Na trasie powstaną liczne udogodnienia dla rowerzystów, takie jak miejsca odpoczynku i obsługi, tablice informacyjne z mapami oraz szczegółowym opisem atrakcji turystycznych, a także kompleksowe oznakowanie szlaku. Przewidziano również działania promocyjne, w tym rozwój portalu turystycznego, interaktywną mapę oraz wydanie folderów informacyjnych.