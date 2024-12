W odbudowanej katedrze Notre Dame rozpoczęła się pierwsza msza

W katedrze zasiadło blisko 170 biskupów z Francji i całego świata, kapłani z każdej ze 106 parafii diecezji paryskiej i duchowni katolickich Kościołów obrządku wschodniego, jak również wierni reprezentujący te wspólnoty.

Konsekracja ołtarza, która jest centralnym obrzędem uroczystości, nastąpi w pięciu etapach. Najpierw złożone zostaną w nim relikwie pięciorga świętych związanych z dziejami Kościoła paryskiego. Są to relikwie: św. Marii Eugenii od Jezusa Milleret, św. Magdaleny Zofii Barat, św. Katarzyny Laboure, św. Karola de Foucaulda i błogosławionego Włodzimierza Ghiki. Kolejne elementy obrzędu to: modlitwa dziękczynna, namaszczenie olejami i ofiarowanie kadzidła, następnie ołtarz zostanie ozdobiony i oświetlony.

Od wieczora katedra znów będzie dostępna dla ogółu wiernych. Pierwsza otwarta dla wszystkich msza odbędzie się o godz. 18.30, jednak należało dokonać rezerwacji na nią przez internet i miejsca już zostały wyczerpane.

Przez pierwszy tydzień - do 14 grudnia - Notre Dame otwarta będzie do godz. 22. Dni od 8 do 15 grudnia to oktawa, będąca okazją do wspólnego świętowania ponownego otwarcia świątyni. W środę, 11 grudnia Notre Dame przyjmie mieszkańców i handlowców z tej dzielnicy. 12 grudnia obchodzone będzie święto Matki Bożej z Guadalupe. W piątek, 13 grudnia powróci do Notre Dame relikwia korony cierniowej Chrystusa - jedna z najcenniejszych relikwii świątyni, szczęśliwie uratowanych z pożaru.

Turystom chętnym do zwiedzenia Notre Dame radzi się zarezerwować darmową wejściówkę w specjalnej aplikacji (Compagnon de visite) lub przez stronę internetową katedry. Pierwsze wejściówki wyczerpały się po uruchomieniu systemu 3 grudnia w ciągu kilku godzin.

Do Notre Dame będzie też można spróbować wejść bez rezerwacji przez internet, ale trzeba liczyć się z długim oczekiwaniem. Szacuje się, że katedra, w której jednocześnie może znajdować się około 3 tysięcy osób, przyjmie w ciągu roku 15 mln pielgrzymów i turystów.

