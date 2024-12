Biskup Tomasz Szwajerwald wyświęcony. Radość w diecezji warszawsko-praskiej

Uroczysta msza święta rozpoczęła się w sobotnie przedpołudnie, a jako pierwszy zabrał głos ordynariusz biskup Romuald Kamiński, który wskazał wszystkim na rolę wybrania i powołania Bożego. - W imię Boże, we wspomnienie świętego Ambrożego - biskupa, rozpoczynamy liturgię, w czasie której święcenia biskupie przyjmie ksiądz doktor Tomasz Sztajerwald, dotychczas rektor Wyższego Seminarium Duchownego, a od teraz biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. "Z radością dziękujcie Ojcu, który was uczynił godnymi uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas od jarzma ciemności i przeniósł nas do Królestwa swojego Syna Umiłowanego". Tymi słowami z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan pragnę wszystkim przypomnieć jak wielkim każdego z nas uczynił Bóg. W duchu wielkiej wdzięczności za nasze osobiste wybranie i powołanie na drogę do Królestwa Chrystusowego przeżywajmy tę modlitwę - podkreślił biskup warszawsko-praski.

Biskup Kamiński mówił także o miejscu sprawowania liturgii. - Jesteśmy w katedrze praskiej, która wzniesiona na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku, w czasie drugiej wojny światowej została całkowicie zburzona. Właśnie w tym czasie mija osiemdziesiąt lat od tego tragicznego wydarzenia. Jest to miejsce znane z najwcześniej sprawowanych na całym Mazowszu nabożeństw do miłosierdzia Bożego - przyznał.

Ordynariusz warszawsko-praski podziękował mediom za relacjonowanie uroczystości. - Witam media reprezentujące różne redakcje, stacje nadawcze i nasze diecezjalne. Dziękuję za waszą służbę i proszę abyście przekazali naszą radość i nadzieję związaną z posłaniem nowego biskupa - co czynimy na łamach portalu wawa.info.

Następnie odbyła się liturgia słowa, a po odczytaniu Ewangelii rozpoczęły się obrzędy święceń biskupich. Po odśpiewaniu hymnu "O stworzycielu Duchu przyjdź", ksiądz prałat Grzegorz Zagórowski odczytał nominację Stolicy Apostolskiej dla biskupa Tomasza Sztajerwalda. Prezentacja kandydata i papieski mandat były liturgiczną formą realizacji wymagań Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Oto fragment nominacji, która napłynęła do Warszawy ze Stolicy Apostolskiej: "Franciszek, biskup, sługa sług Bożych, do umiłowanego syna Tomasza Zbigniewa Sztajerwalda, z duchowieństwa diecezji warszawsko-praskiej z okazji wybrania i ustanowienia biskupem pomocniczym tejże diecezji oraz przyznania stolicy tytularnej Cediae, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Biskupi z miłością i gorliwością oddani Chrystusowi i jego Kościołowi winni szczególnie troszczyć się o własne uświęcenie, a także uświęcenie świętego ludu Bożego, aby wszyscy uczniowie Pana, upodobnieni do Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego mogli nieść na ten świat dobrą nowinę o zbawczej nauce Ewangelii. Poruszeni troską o te sprawy przyjęliśmy życzliwie prośbę czcigodnego brata Romualda Kamińskiego, biskupa warszawsko-praskiego, który usilnie zabiegał w Stolicy Świętej o biskupa pomocniczego dla siebie z uwagi na zbyt wielką liczbę duszpasterskich zajęć. Przychylając się do tej prośby, wybieramy ciebie - umiłowany synu do wypełniania tej posługi, mając szczególnie na uwadze twoje ludzkie i kapłańskie zalety, dzięki którym wiernie służysz Kościołowi, pełniąc dotychczas obowiązki rektora Wyższego Seminarium Duchownego...".

Po odczytaniu nominacji homilię w języku włoskim wygłosił arcybiskup Antonio Filipazzi, który na wstępie mówił o radosnym przeżywaniu święceń nowego biskupa. - Kilka dni temu wkroczyliśmy w okres Adwentu, który charakteryzuje się tym, że jest czasem radości, ponieważ - jak powiedział Jan Paweł II - ożywia oczekiwanie na najszczęśliwsze wydarzenie w historii: na narodziny Syna Bożego z Maryi Dziewicy. Dzisiaj ta radość jest jeszcze bardziej obecna w diecezji warszawsko-praskiej, ponieważ Ojciec Święty obdarzył ją nowym biskupem pomocniczym - naszym współbratem Tomaszem, który wkrótce przyjmie święcenia biskupie. A w sposób szczególny tę radość odczuwa jego rodzina, wspólnoty, które go poznały oraz seminarium diecezjalne, którym do tej pory kierował.

Nuncjusz apostolski w Polsce podkreślił, że dla niego to także ważna uroczystość. - Także dla mnie to ogromna radość, że jestem tutaj, ale i ogroma radość, że dzięki zaproszeniu drogiego biskupa Romualda mogę być szafarzem pełni sakramentu święceń dla naszego brata Tomasza. Nie jest to pierwszy biskup, którego wyświęcam. Jest czternastym. Pozostałych trzynastu to Indonezyjczyk i dwunastu Nigeryjczyków. Ale to pierwszy w Polsce i za to jestem ogromnie wdzięczny Panu Bogu.

Arcybiskup Antonio Filipazzi wskazał również na nieprzypadkową datę święceń biskupa Tomasza Sztajerwalda. - Dzisiejszy dzień - 7 grudnia wydaje mi się szczególnie odpowiedni na święcenie biskupie, albowiem dzisiaj Kościół wspomina biskupa świętego Ambrożego z Mediolanu, jednego z wielkich ojców Kościoła. Jest on wspominany przez liturgię właśnie w dniu, w którym przyjął święcenia biskupie.

Główny konsekrator sobotnich święceń podkreślił znaczenie święceń biskupich dla całej wspólnoty wiernych. - Ja święcenia biskupie otrzymałem od papieża Benedykta XVI i dlatego Benedykt XVI znajduje się w genealogii biskupiej nowego biskupa... Chcę podkreślić, że święcenia biskupie i stawanie się następcą Apostołów nie dotyczą jedynie tych, którzy są biskupami, ale głęboko dotykają każdego wierzącego, każdego członka Kościoła, ponieważ dzięki biskupom każdy ma pewność, że otrzyma w Kościele prawdę i łaskę, którymi sam Pan Jezus obdarza ludzkość - podkreślił włoski hierarcha.

Po zakończeniu homilii główny konsekrator święceń przyjął przyrzeczenia przyszłego biskupa Tomasza Sztajerwalda dotyczące jego przyszłej posługi. Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych odbył się obrzęd nałożenia rąk na głowę nowego biskupa przez wszystkich obecnych podczas uroczystości biskupów. Najpierw dokonał tego główny konsekrator arcybiskup Antonio Filipazzi oraz współkonsekratorzy - biskupi Romuald Kamiński i Jacek Grzybowski.

Następnie nuncjusz apostolski w Polsce namaścił głowę nowego biskupa świętym olejem, a także nałożył mu pierścień biskupi oraz na głowę mitrę. Ostatnim elementem sakry biskupiej było wręczenie biskupowi Tomaszowi Sztajerwaldowi pastorału. Gdy dopełniły się wszystkie te obrzędy zgromadzeni wierni powitali oklaskami nowego biskupa w diecezji warszawsko-praskiej.

Na zakończenie mszy świętej nowego biskupa powitali w diecezji przedstawiciel kapłanów oraz reprezentanci wiernych. Odczytany także został list gratulacyjny od prezydenta Andrzeja Dudy oraz przewodniczącego Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy.

Jako ostatni zabrał głos biskup Tomasz Sztajerwald, który podziękował konsekratorom święceń oraz kapłanom obecnym podczas uroczystości. Nie zabrakło podziękowań dla obecnych podczas uroczystości rodziców - Wiesławy i Władysława, rodzeństwa oraz całej rodziny. Nowy biskup pomocniczy wyraził także wdzięczność wszystkim swoim dotychczasowym współpracownikom, przyjaciołom i znajomym.

Po zakończeniu prawie trzygodzinnej uroczystości biskup Tomasz Sztajerwald przyjął liczne gratulacje od uczestników sobotniej mszy, podzas której przyjął on święcenia biskupie.

Piotr Wojtowicz