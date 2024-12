Te prace budzą zachwyt. Można poczuć klimat świąt Bożego Narodzenia

Żeby tej magii trochę uszczknąć, wystarczy odwiedzić profil Rękodzieło Krystyna Krajewska na Facebooku. Tam na powitanie czekają nas świąteczne wieńce w różnych kolorach i kompozycjach. Dalej jest seria choinkowych gwiazdek, bałwanków, śnieżynek, dzwoneczków i aniołów. Wreszcie gotowe aranżacje świątecznego stołu i ozdób, którymi możemy przystroić świątecznie nasz dom. Zachwytów nie brakuje.

„Droga pani Krysiu. Kolejny i jakże piękny talent pozwolił nam zachwycać się Pani pracami. Piękne są te stroiki” — napisała pani Mirosława.

„Krysiu kochana, ile masz talentów, ja już się pogubiłam, wszystko piękne i coraz piękniejsze” — dodała pani Danuta.

„Śliczne kompozycje” — skomentowała prace pani Anna.

Słowa „piękne”, „cuda”, „śliczne” powtarzają się bez końca. Bo rzeczywiście trudno się tymi pracami nie zachwycić. Ich stworzenie to godziny szydełkowania, ale też tworzenie projektów i wzorów. Potrzeba na to czasu i ogromnej cierpliwości.

Jak się zaczęła ta pasja pani Krystyny? Od... wolnego czasu właśnie. Był sierpień 2018 roku, gdy przeszła na emeryturę i zaczęła się trochę nudzić. Pierwsza rzecz, którą zrobiła szydełkiem, była bardzo praktyczna.

— Już na emeryturze trochę się nudziłam, przyszła jesień, było mi zimno w nogi, a że skarpet nie lubię, to zrobiłam sobie kapcie — wspominała w rozmowie z Gazetą. — Zajrzałam do mojej szuflady, gdzie miałam jakieś resztki włóczki i szydełka. Jak już wzięłam się za szydełka, to zaczęłam robić wszystkim dziewczynom w mojej rodzinie (siostrom) i koleżankom. Takie cieple kapcie zawsze im się przydadzą. Potem przeszłam na chusty i też zrobiłam wszystkim.

Dziś jest mistrzynią, a cudami, które spod jej ręki wychodzą, obdarowuje rodzinę i przyjaciół. Z czasem przyszedł czas na ambitniejsze projekty. Spod szydełka pani Krystyny wychodziły serwetki: komplety do kawy, serwety na stoły. Już wszyscy w jej rodzinie mają takie prezenty.

— Ale mam dużą rodzinę: dwóch braci i dwie siostry, oni mają już swoje dzieci i wnuki, więc jest dla kogo robić i kogo obdarowywać — tłumaczyła pani Krysia. — Na święta Bożego Narodzenia wszyscy dostali ode mnie świąteczne ozdoby, aniołki, bombki i śnieżynki.

Skąd czerpie inspiracje? Kupuje dużo branżowej prasy, ale wiele pomysłów znajduje też w internecie. Najczęściej wrzucają tam swoje prace Rosjanki i Hiszpanki. Ostatnio pod okiem jednej z nich robiła sukieneczkę dla małej dziewczynki.

— Taką sukieneczkę robiłam pierwszy raz i konsultowałam się z Hiszpanką, chociaż nie mówię słowa po hiszpańsku, ale w tej kwestii jakoś się dogadałyśmy — powiedziała pani Krystyna.

Najtrudniejsze projekty? Wyszydełkować serce. To naprawdę wymaga dużo pracy, by można było potem serce utrwalić w krochmalu, by trzymało formę. Takie czerwone serce to walentynkowy element. Kilka serc w jej wykonaniu było gotowych dla bliskich na dzień świętego Walentego.

Mistrzyni szydełka o Bożym Narodzeniu myśli już latem. Każdego roku w jej portfolio pojawiają się nowe projekty, realizuje kolejne pomysły. W tym roku prawdziwym hitem są dzwoneczki na choinkę. Wykonane z ogromną precyzją, śnieżnobiałe, z dodatkiem złotych i srebrnych koralików, z czerwonymi i chabrowymi perłami będą piękną ozdobą świątecznej choinki. Jedyną w swoim rodzaju.

Pani Krystyna nie zapomina też o innych i swoim rękodziełem wspiera akcje charytatywne. Wychowankom jednego z domów dziecka zrobiła zimowe komplety: czapka, szalik i kapcie. Dzieci dostały takie prezenty pod choinkę.

Wracając do twórczości artystycznej pani Krystyny, to pochłania niemal cały jej wolny czas. Ale — jak sama mówi — mogłaby szydełkować cały dzień.

— Uwielbiam siedzieć i dziergać. Ja się przy tym po prostu odprężam i lubię bliskim sprawiać radość — tłumaczy pani Krystyna.

Na jej prezenty od serca czekają bliscy i znajomi.

bcl