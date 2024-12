Wielki pisarz, człowiek trzech kultur

3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie urodził się Joseph Conrad (właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski), pisarz polskiego pochodzenia, który stał się jednym z najwybitniejszych autorów literatury angielskiej. Jego najbardziej znane dzieła to Jądro ciemności, Lord Jim, Tajfun, Nostromo oraz Smuga cienia. Był synem działacza niepodległościowego Apollona Korzeniowskiego i Ewy z Bobrowskich. Po aresztowaniu ojca, rodzina została zesłana do Rosji, a po śmierci matki Conrad osiedlił się w Krakowie.

W 1874 roku wyjechał do Francji i zaciągnął się do marynarki, gdzie przez lata służył na statkach. Po uzyskaniu zwolnienia w 1894 roku, osiadł w Anglii i poświęcił się pisarstwu, przyjmując pseudonim "Joseph Conrad". Jego twórczość łączyła elementy romantyzmu, pozytywizmu, symbolizmu i impresjonizmu, a jego opowieści o egzotycznych miejscach, zwłaszcza Archipelagu Malajskim, przyciągały czytelników. Używał tych regionów do krytyki kolonializmu, unikając jednocześnie konfliktu lojalnościowego wobec brytyjskiej korony.

Joseph Conrad jest uważany za pioniera literatury opisującej egzotyczne tereny, a jego dzieła pozostają wyjątkowe w literaturze światowej.

Większość tematów i postaci w utworach Conrada inspirowana jest jego karierą marynarską oraz osobami, które poznał w czasie służby lub o których słyszał. Po wybuchu I wojny światowej, Conradowie po raz pierwszy odwiedzili Polskę, spędzając czas w Krakowie i Zakopanem, gdzie ukryli się przed wojną. W październiku 1914 roku wyjechali przez Wiedeń i Włochy, wracając do Anglii.

Pod koniec życia Conrad rozważał powrót do Polski, lecz liczne sprawy zatrzymały go w Anglii. W swoich artykułach popierał Polskę, m.in. pożyczkę udzieloną przez USA w 1920 roku. W maju 1924 roku Conrad odmówił przyjęcia tytułu szlacheckiego, który zaoferował mu premier Wielkiej Brytanii w imieniu króla Jerzego V.

Twórczość Conrada jest psychologiczno-moralna, z akcją często toczącą się na morzu, w egzotycznych sceneriach, takich jak Ocean Indyjski. W jego powieściach życie marynarzy stanowi tło dla rozważań o granicach moralnych i etycznych, stawiając pytania o odpowiedzialność człowieka w obliczu zagrożenia, moralność w obliczu śmierci, charakter i solidarność ludzką.

Większość tłumaczeń Conrada na język polski, autoryzowanych przez pisarza, była dziełem jego kuzynki, Anieli Zagórskiej.

