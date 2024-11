Nowy projekt WOW, czyli Więzienne Otwarte Wykłady

Tematem przewodnim cyklu jest wolność. Chodzi o to, by każdy uczestnik spotkania, który odbywa karę więzienia, dotknął tej wolności swoim umysłem i swoim duchem. Jak zaznaczył dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, płk Marek Nicgorski, KUL z Aresztem Śledczym w Lublinie kształci osadzonych od 11 lat. Grupa studentów ma do czynienia z nauką każdego dnia. Ale pozostaje bardzo liczna grupa więźniów, którzy z różnych przyczyn nie mogą studiować.

„Więzienne Otwarte Wykłady” mają wypełnić tę lukę. „Naszym celem jest ukazanie słuchaczom, że wolność jest w nas i to my sami decydujemy, jak ją zagospodarujemy. Chcemy dać ludziom z drugiej strony muru namiastkę wiedzy z różnych dziedzin i pokazać, że są rzeczy, o które warto walczyć w swoim życiu, i że warto tę walkę zacząć właśnie w areszcie" - mówi rektor ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Podczas pierwszego wykładu prof. Józef Franciszek Fert skłonił słuchaczy do refleksji nad losem człowieka, przywołując wiersz „Fatum” Cypriana Kamila Norwida.

W kolejnych odsłonach cyklu podjęte zostaną tematy z obszaru filozofii, a nawet nauk ścisłych. „Humanizm w sobie ma każdy z nas. Należy go pielęgnować i rozwijać, czego doświadczają studenci KUL, realizujący proces kształcenia w areszcie. Dziś przychodzimy do pozostałych osób odbywających karę pozbawienia wolności i chcemy takie spotkania organizować systematycznie, we współpracy z mistrzami KUL oraz przedstawicielami innych polskich uczelni" - zapowiedział ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Studia dla osadzonych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prowadzi od 2013 roku. To studia licencjackie oraz uzupełniające magisterskie na kierunku nauki o rodzinie. Program kształcenia więźniów jest pionierski w skali Europy.

Źródło: VaticanNews/KUL