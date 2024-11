Największe listopadowe śnieżyce w Seulu od 116 lat

Seul doświadczył największych listopadowych opadów śniegu od ponad wieku, co sparaliżowało transport i doprowadziło do tragicznych wypadków. Śnieżyce dotknęły także inne południowokoreańskie miasta, powodując przerwy w dostawach prądu.

W środę Seul odnotował największe listopadowe opady śniegu od czasu kiedy rozpoczęto pomiary w 1907, ponad sto lat temu, podała Południowokoreańska Krajowa Agencja Meteorologiczna (KMA) . Pokrywa śnieżna osiągnęła 16 cm, bijąc rekord 12,4 cm z 1972 roku.

Zjawisko spowodowało chaos komunikacyjny, w tym odwołanie setek lotów, zamknięcie dróg i znaczne opóźnienia w transporcie publicznym.

Intensywne opady śniegu sparaliżowały również inne miasta w Korei Południowej. Jak informuje agencja Yonhap, w wyniku wypadku z udziałem pięciu pojazdów w mieście Hongcheon zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Natomiast w Yangju, w prowincji Gyeonggi, doszło do zawalenia się garażu, co również zakończyło się tragicznie – zginęła osoba, która próbowała odśnieżyć budynek. Ponadto w mieście Gwangju, będącym stolicą prowincji Jeolla Południowa, śnieżyce doprowadziły do czasowych przerw w dostawie prądu, które dotknęły około 230 gospodarstw domowych.

