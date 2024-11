Dostęp do mediów społecznościowych od 15. roku życia w całej Unii?

Francja chce, aby Unia Europejska przyjęła rezolucję uniemożliwiającą nastolatkom korzystanie z mediów społecznościowych przed ukończeniem 15. roku życia - poinformował portal Politico. Francuski rząd zamierza wykorzystać do tego polską prezydencję w Radzie UE.

We Francji obowiązuje już przepis zakazujący użytkownikom poniżej 15. roku życia dostępu do mediów społecznościowych. Teraz kraj ten zachęca inne państwa członkowskie UE do wspólnego opracowania podobnego rozwiązania, które obejmowałoby wszystkie państwa Unii.

W poniedziałek, po spotkania ministrów edukacji i młodzieży UE, francuska minister edukacji, Anne Genetet, powiedziała w rozmowie z Politico, że Unia powinna podążyć za przykładem Australii, która wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Dodała, że "absolutnie pilnie potrzebujemy wprowadzenia takiego rozwiązania".

Wezwania Paryża padają w czasie rosnącego niepokoju wśród europejskich polityków dotyczącego mediów społecznościowych, a Francja nie jest osamotniona w swoich działaniach.

Media społecznościowe od 15 roku życia?

Premier Danii, Mette Frederiksen, również opowiada się za wprowadzeniem minimalnego wieku do korzystania z mediów społecznościowych, ustalając go na 15. rok życia. Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zainicjowała dochodzenie w sprawie wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Francja już wcześniej próbowała wprowadzić takie przepisy, jednak jej działania zablokował ówczesny komisarz ds. rynku wewnętrznego, Thierry Breton, który uznał, że francuskie przepisy były sprzeczne m.in. z ustawą o usługach cyfrowych (DSA) oraz zasadami rynku wewnętrznego. Według Anne Genetet, Francja dąży teraz do wprowadzenia rozwiązania na poziomie Unii Europejskiej, które obowiązywałoby na mocy DSA.

Paryż wezwał już Polskę, która w styczniu obejmie przewodnictwo w Radzie UE, do podjęcia działań w tej sprawie.

Ile czasu mogą spędzać dzieci przed ekranem?

Francuskie działania wpisują się w szerszą strategię dotyczącą dzieci i czasu, który spędzają one przed ekranami. Anne Genetet podkreśliła, że istnieją cztery kluczowe etapy wiekowe, które mają znaczenie w kontekście kontaktu dzieci z technologią.

Do ukończenia trzeciego roku życia dzieci nie powinny mieć kontaktu z ekranami. W wieku od trzech do sześciu lat nie powinny spędzać czasu przed ekranem bez nadzoru rodzica. Przed ukończeniem 11. roku życia dzieci nie powinny korzystać z telefonów komórkowych, a przed ukończeniem 16. roku życia nie powinny używać mediów społecznościowych.

PAP/ga