Czy w planach ogólnych siedzi diabeł?

„Metropolia Olsztyn” to cykl spotkań organizowanych przez Fundację im. Piotra Poleskiego, które od kilku lat odbywają się w Olsztynie i są pewnym fenomenem. W czasach, kiedy konsultacje społeczne wydają się być jedynie formalnością odfajkowywaną przez urzędników, debaty z cyklu „Metropolia Olsztyn” to żywa dyskusja i spotkanie mieszkańców.

Ta najbliższa odbędzie się pod hasłem: Chcesz wiedzieć, jak będzie rozwijał się Olsztyn? Jak twierdzą organizatorzy, będzie to okazja do otwartej dyskusji nad przyszłością Olsztyna, w której powinni uczestniczyć nie tylko eksperci, ale również przedstawiciele lokalnych władz oraz mieszkańcy. To, według nich, ostatni moment na podjęcie dyskusji o tym, jak miasto będzie się rozwijać.

Co jest tak ważne? Tym razem eksperci biorą na warsztat plany ogólne — nowe prawo, przyjęte zaledwie kilka miesięcy temu, które już wchodzi w życie. Ma ono zastąpić studia uwarunkowań. Każdy, kto planował lub prowadził jakąkolwiek inwestycję, dobrze wie, że rozmowa będzie miała bardzo gorący przebieg.

Według organizatorów panelu, Olsztyn ma potencjał, który nie jest wykorzystywany. Przykładowo, wydarzenia takie jak Green Festival nad jeziorem Ukiel przyciągają tysiące ludzi, ale nie wpływają na ożywienie centrum miasta. To tylko jedna z długiej listy spraw, o których będą debatować uczestnicy spotkania. A to odbędzie się już w czwartek 28 listopada.

— Przepisy wymagają, aby gminy opracowały nowe plany ogólne zagospodarowania przestrzennego, które muszą być przyjęte do końca 2025 roku — mówi Łukasz Złakowski, prezes firmy InPlus, specjalizującej się w planowaniu przestrzennym. — Te plany są szansą na realne zmiany, które mogą wpłynąć na rozwój miasta przez wiele lat. Ważne, aby nie były one tylko formalnością, ale żywym dokumentem, który kształtuje przyszłość Olsztyna.

Jerzy Szmit, prezes Fundacji im. Piotra Poleskiego, dodaje, że dokumenty planistyczne muszą być wdrażane, a nie pozostawione na półkach.

— Strategia "Olsztyn 2030+" to dobry kierunek, ale musimy zadbać, aby była realizowana. Tylko wtedy możemy liczyć na rozwój, który rzeczywiście poprawi jakość życia mieszkańców — podkreśla.

Podczas debaty nie zabraknie specjalistów z zakresu urbanistyki. W spotkaniu weźmie udział m.in. dr inż. Dariusz Łaguna, uznany urbanista, który pracował nad planami zagospodarowania przestrzennego w wielu polskich miastach. Jego wiedza i doświadczenie mają pomóc w opracowaniu skutecznych rozwiązań dla Olsztyna.

— Chcemy, aby plany ogólne były fundamentem rozwoju miasta, który będzie przyciągał inwestorów i sprzyjał stabilności procesu inwestycyjnego — mówi Jerzy Szmit. — Musimy unikać sytuacji, w której dokumenty planistyczne są tworzone tylko po to, by spełniać formalne wymogi, bez faktycznego wpływu na rozwój miasta.

— W przeszłości brak spójnego planu przestrzennego powodował chaos urbanistyczny i omijanie Olsztyna przez kluczowe inwestycje — zauważa Łukasz Złakowski.

— Zachęcam mieszkańców Olsztyna do aktywnego udziału naszej w debacie oraz składania wniosków do planów ogólnych — mówi Jerzy Szmit, prezes Fundacja im. Piotra Poleskiego. — To wielka szansa na uzyskanie wpływu na to, jak będzie wyglądało nasze miasto — dodaje.

Stanisław Kryściński





Spotkanie: "Chcesz wiedzieć, jak będzie rozwijał się Olsztyn?" z cyklu "Metropolia Olsztyn" odbędzie się 28 listopada (czwartek) o godzinie 17:00, w sali 15 przy ul. Jana Kasprowicza 4 w Olsztynie. Fundacja im. Piotra Poleskiego zaprasza mieszkańców do aktywnego udziału w debacie dotyczącej planów ogólnych, które wyznaczą kierunki rozwoju miasta na kolejne lata.