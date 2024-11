Tusk zareagował na kandydaturę Nawrockiego. Co powiedział?

Podczas niedzielnej Konwencji Obywatelskiej w Krakowie z udziałem środowisk społecznych, naukowych, gospodarczych z całej Polski oraz przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości szefa IPN Karol Nawrocki został ogłoszony obywatelskim kandydatem na prezydenta. W czasie zjazdu otrzymał również poparcie Prawa i Sprawiedliwości jako kandydata na prezydenta RP.

Premier Donald Tusk zaznaczył w mediach społecznościowych, że "każdy z rywali jest poważnym wyzwaniem". Jak ocenił na platformie X, "kto zlekceważy konkurentów - przegra wybory". "W takich wyścigach nie ma pewniaków. Coś o tym wiemy" - dodał lider Platformy Obywatelskiej.

"Dziś kampanię prezydencką PiS zaczyna od kłamstwa o niezależnym kandydacie. Twarz się zmieniła, ale wartości kłamstwa pozostały" - ocenił na platformie X wicepremier Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica). "Najpierw Polskę skłócili, kradli i Konstytucję łamali! Odbierali prawa kobietom, upolityczniali prokuraturę i media publiczne. Podsłuchiwali niewygodne osoby i wyprzedawali majątek!" - dodał.

"Karol Nawrocki - "kandydat obywatelski" na prezydenta. Obywateli Kaczyńskiego, Macierewicza, Błaszczaka i Czarnka. 100 proc. PiS!" - napisał szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Zdaniem Leszka Millera, "Karol Nawrocki - trzecia kadencja Andrzeja Dudy" - czytamy na platformie X.

Roman Giertych ocenił wystąpienie "kandydata PiS" jako "tragiczne". "Wyglądał jak gość, który dostał swoje przemówienie minutę przed prezentacją i nie miał czasu go nawet wcześniej przeczytać" - napisał na platformie X Giertych. "Jarek wystaw siebie. Ty wyjdziesz do II tury, ten gość może nie wejść" - zaapelował.

Do wystąpienia Nawrockiego odniósł się także lider Konfederacji Krzysztof Bosak. "Tak się zawsze kończy, gdy człowiek da się namówić na wygłaszanie nie swoich wystąpień. To się może udać tylko w przypadku aktora. Nawrocki nie jest aktorem" - skomentował Bosak na platformie X. Jak ocenił, "pierwsza walka którą musi wygrać to ze sztabem PiS o to, aby być sobą".

Ogłoszenie kandydata popierano przez PiS i wybranego przez PO skomentował także marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050).

"Dwie megapartie powiedziały, co będzie dla nich najlepsze przez następne 5 lat - +POPIS: reaktywacja+. A co będzie najlepsze dla obywateli - z lewa, z prawa i ze środka? Niezależność, współpraca, bezpieczeństwo i determinacja do sklejania Polski" - napisał na platformie X Hołownia.

Natomiast Krzysztof Brejza (PO) poinformował o pilnej interwencji w związku z "polityczno-kampanijnym zaangażowaniem oficjalnego profilu Instytutu po stronie kandydata popieranego przez PiS".

"Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Nawrocki kandydatem obywatelskim na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej! Wielokrotnie podkreślał, że Polska to wielka sprawa, dlatego nie boi się wziąć odpowiedzialności za losy kraju" - czytamy na profilu X IPN.

Przytoczono tam również słowa z niedzielnej Konwencji w Krakowie, podczas której Nawrocki powiedział: "Jestem gotowy do tego, aby reprezentować wszystkich Polaków. Żyję jak wielu z Was – skromnie, ale zawsze godnie i zawsze z Polską w sercu".

"Kto prowadzi profil, kto wydał polecenie, by pierwszy raz w historii IPN potraktować Instytut jako partyjny biuletyn kandydata na prezydenta?" - pyta Brejza.

Kandydaturę Nawrockiego rekomendował Obywatelski Komitet Poparcia Kandydata na Urząd Prezydenta RP dr Karola Nawrockiego. W Komitecie znalazło się 170 osób, m.in. prof. Grażyna Ancyparowicz, Anna Chodakowska, prof. Piotr Bogusławski, Maciej Łopiński, prof. Józef Oleński, Jadwiga Emilewicz, prof. Jan Żaryn, dr Tomasz Żukowski, prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, czy prof. Jerzy Żyżyński.

PAP/ga