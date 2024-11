Azjaci żyją najdłużej. Opublikowano szokujące dane

W 2000 r. oczekiwana długość życia wahała się od średnio 70,5 roku do 83,1. Różnica między żyjącymi najdłużej i najkrócej wynosiła 12,6 roku. Wzrosła do 13,9 w ciągu dekady, skoczyła do 18,9 roku w 2020 r. i gwałtownie poszybowała do 20,4 roku w 2021 r.

Przez dwa ostatnie dziesięciolecia oczekiwana długość życia w USA spadała szybciej od notowanej w innych bogatych krajach.

Najniższą oczekiwaną długością życia w 2000 r. obserwowano u czarnoskórych z hrabstw o niskich dochodach na południu i na obszarach metropolitalnych, a także u Indian oraz rdzennych mieszkańców Alaski. Jednocześnie azjatyccy Amerykanie chlubili się najwyższą.

W latach 2000–2010 oczekiwana długość życia poprawiła się u wszystkich, z wyjątkiem Indian amerykańskich oraz rdzennych mieszkańców Alaski. W populacji białej i latynoskiej zależało to od lokalizacji. Biali Amerykanie w hrabstwach o niskich dochodach w rejonie Appalachów i Doliny Dolnego Missisipi mieli znacznie niższą oczekiwaną długość życia niż żyjący na innych obszarach.

W rezultacie pandemii Covid-19 w 2021 r. dysproporcje znacznie się pogłębiły. Azjatyccy Amerykanie mieli średnią długość życia wynoszącą 84 lata. Indianie amerykańscy lub rdzenni mieszkańcy Alaski żyli średnio 63,6 lat. Czarnoskórzy niebędący Latynosami odnotowali spadek z 74,8 lat w 2019 r. do 71,0 lat w 2021 r.

— Skala dysproporcji zdrowotnych w społeczeństwie amerykańskim jest alarmująca. Odzwierciedla nierówny i niesprawiedliwy podział zasobów i możliwości, co ma głębokie konsekwencje dla dobrostanu i długowieczności, zwłaszcza w populacjach zmarginalizowanych — cytuje CBS jednego z autorów analizy, Christophera J.L. Murraya. Jak ocenia, podczas pandemii zmarginalizowane populacje doświadczyły najwyższych wskaźników śmiertelności i drastycznych strat w oczekiwanej długości życia.

Zdaniem ekspertów równy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i możliwości zatrudnienia oraz usuwanie barier systemowych, mogłyby zapewnić wszystkim Amerykanom możliwość długiego i zdrowego życia. Bez względu na rasę, pochodzenie etniczne lub dochody.

Autorzy badania analizowali w latach 2000–2021 rejestry zgonów z National Vital Statistics System oraz dane dotyczące populacji z National Center for Health Statistics.

(PAP)