To tu miała stanąć galeria handlowa. Teraz działka przy olsztyńskim dworcu jest na sprzedaż [ZDJĘCIA]

Spółka PKP SA wystawiła na sprzedaż parcelę wraz z budynkiem przy ul. Lubelskiej, niedaleko dworca kolejowego.

Teren ten, o powierzchni ok. 16 arów, znajduje się w sąsiedztwie dawnego dworca PKS, gdzie miała stanąć galeria handlowa. Kompleks miał powstać częściowo też na gruntach należących do PKP, które spółka Retail Provider, właściciel części autobusowej dworca, planowała odkupić od PKP, żeby zrealizować swoją inwestycję. A konkretnie wybudować kompleks usługowo-handlowy wraz z funkcją dworca autobusowego o nazwie Synergia.

Z tych planów nic nie wyszło z różnych powodów i chyba już nie ma co roztrząsać, dlaczego i czyja to wina. Fakty są takie, że szanse na powstanie Synergii są raczej zerowe.

Ale za ogromne pieniądze została zmodernizowana stacja Olsztyn Główny i co istotne, powstał nowy dworzec kolejowy. To dwie różne inwestycje, ale wykonawca jest ten sam, czyli spółka Torpol.

Koszty obu inwestycji to grubo ponad pół miliarda złotych, a więc dwa razy więcej niż w przypadku nowej Uranii.

Jednak pokłosiem tego, że nie ma Synergii, jest obraz, który mamy w sąsiedztwie nowego, o ciekawej architekturze dworca. Mamy nowoczesną stację, piękny dworzec przypominający swoim kształtem origami lub jak kto woli żagiel, a za płotem stary dworzec autobusowy i wieżowiec. Oba budynki od miesięcy stoją zamknięte i oba te relikty PRL będą tu niebawem pasować jak pięść do nosa.

Czy ten obraz może się zmienić?



Pod koniec 2022 roku były prezydent Olsztyna poinformował, że władze miasta, chcąc uporządkować tę przestrzeń, nie wykluczają zamiany gruntów ze spółką Retail Provider, która jest właścicielem dworca autobusowego. Pozwoliłoby to przy wsparciu unijnych funduszy dokończyć budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, a zrazem uporządkować tę przestrzeń miasta.

Wiemy, że Retail Provider wysłał pismo w tej sprawie do już nowego prezydenta. Wiemy, że obie strony dokonały wyceny nieruchomości. Ale nie ma transakcji. Dlaczego? Otóż sprawa rozbija się o pieniądze. Wyceny nieruchomości mocno się od siebie różnią, a w grę wchodzą miliony.

Ale nawet gdyby doszło do zamiany gruntów, to pozostaje jeszcze problem wieżowca koło dworca. Budynek jest wyłączony z użytkowania. W 90 proc. należy do spółki Polregio (Retail Provider jest właścicielem jednego piętra w budynku). Polregio od dawna próbuje sprzedać nieruchomość — ostatnio za nieco ponad 4 mln zł, ale nie ma chętnych na biurowiec. Najwyraźniej jednak spółka jest konsekwentna w swoim działaniu, bo znowu zapowiedziała, że wystawi budynek na sprzedaż.

Andrzej Mielnicki