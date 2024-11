Donald Trump może odwiedzić Warszawę już w pierwszej połowie 2025 roku

Donald Trump może odwiedzić Polskę jeszcze przed końcem pierwszego półrocza 2025 roku, co zbiegnie się z ostatnimi miesiącami polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Wizyta planowana jest na koniec kwietnia, podczas szczytu Trójmorza w Warszawie. Choć szczegóły nie są jeszcze pewne, polscy politycy liczą na wsparcie prezydenta Andrzeja Dudy, aby przyspieszyć spotkanie jeszcze przed przyszłorocznymi wyborami w USA.

— Prezydent Trump może przyjechać do Polski w pierwszym półroczu 2025 roku — wskazał rozmówca z otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy.

— Trump przyjedzie do Polski przed 30 czerwca 2025 roku. Wtedy kończy się prezydencja Polski w Unii Europejskie — powiedział inny anonimowy współpracownik prezydenta.

Według ustaleń Wp.pl możliwym terminem będzie koniec kwietnia, kiedy ma odbyć się planowany szczyt Trójmorza w Warszawie.

Portal przekazał, że nie wiadomo, czy do wizyty Donalda Trumpa dojdzie jeszcze przed wyborami prezydenckimi, a właśnie na tym szczególnie ma zależeć politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają rozważać rozpoczęcie nakłaniania prezydenta Andrzeja Dudy, aby ten przekonał Donalda Trumpa do jak najwcześniejszej wizyty.

Wskazują oni ponadto, że chociaż w PiS są politycy, którzy mają bliskie relacje z otoczeniem Trumpa, to nikt nie ich tak dobrych, jak właśnie prezydent Andrzej Duda i dlatego to on miałby podjąć się tej misji.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl