7 grudnia Koalicja Obywatelska przedstawi kandydata na prezydenta i plan nowej składki zdrowotne

Według ustaleń branżowego serwisu, plan zakłada, że 7 grudnia podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej na Śląsku premier Donald Tusk zaprezentuje zarówno kandydata KO na prezydenta, jak i szczegóły nowego projektu zmian podatkowych. Nowe przepisy, jeśli zostaną przyjęte, miałyby wejść w życie w czerwcu 2025 roku.

Projekt przewiduje, że przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej lub liniowo, o miesięcznych dochodach brutto do 12 tys. zł (czyli do 144 tys. zł rocznie), płaciliby składkę zdrowotną w wysokości około 210 zł miesięcznie, która miałaby charakter zwrotny. W przypadku przekroczenia tego progu od nadwyżki byłaby naliczana stawka na poziomie 4,9 proc. Z kolei przychody ze sprzedaży środków trwałych, takich jak samochody firmowe, nie będą wliczane do podstawy naliczania składki zdrowotnej — przekazał Maciej Berek, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, w serwisie X.

Projekt ustawy uzyskał już aprobatę Stałego Komitetu Rady Ministrów i wkrótce zostanie przedłożony do rozpatrzenia na posiedzeniu rządu.

Na rok 2025 w budżecie przewidziano 4 miliardy złotych jako rekompensatę dla Narodowego Funduszu Zdrowia za obniżenie wpływów ze składki zdrowotnej. Zgodnie z projektem budżetu NFZ na 2025 rok, przewiduje się, że wpływy ze składki zdrowotnej wyniosą ponad 173,1 mld zł, co stanowić będzie 87,5 proc. całkowitych przychodów funduszu.

