Centrum Dystrybucyjne Lidla w Gietrzwałdzie z zielonym światłem

Wiosną 2024 roku władze Olsztyna poinformowały o postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym dotyczącym unieważnienia decyzji Wójta Gminy Gietrzwałd z początku 2023 roku, zezwalającej na budowę centrum dystrybucyjnego Lidla. Wniosek o unieważnienie złożył Janusz Strychalski.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie, rozpatrując wniosek J. S., odmówiło unieważnienia decyzji Wójta Gminy Gietrzwałd, który uznał, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jak więc się okazuje, inwestycja otrzymała zielone światło na powstanie.

Megacentrum powstanie pomiędzy Gietrzwałdem a miejscowością Łajsy przy drodze powiatowej. Po lewej stronie, wyjeżdżając z Gietrzwałdu. Sam teren inwestycji to około 40 hektarów. W pierwszym etapie pod zabudowę przeznaczona zostanie połowa terenu. Sama hala będzie miała około 80 tys. metrów kwadratowych. Drugi etap związany jest z rozwojem sprzedaży internetowej, wysyłkowej.

Główną funkcją planowanego Centrum Dystrybucji w Gietrzwałdzie będzie dystrybucja przede wszystkim produktów spożywczych, a także przemysłowych do kilkudziesięciu sklepów Lidl Polska zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim oraz części województw ościennych.

Według wójta inwestycja przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, nie tylko dla lokalnych mieszkańców, ale także dla okolicznych, także dla mieszkańców stolicy regionu, którzy coraz częściej dojeżdżają do pracy pod Olsztyn. To także możliwość rozwoju dla lokalnych, małych firm. Zarówno transportowych, rzemieślniczych, jak i usługowych.

Centrum Dystrybucyjne w Gietrzwałdzie będzie czternastym takim obiektem w Polsce i jednym z największych, zajmującym ponad 70 tysięcy metrów kwadratowych.

Przypomnijmy, że sprawa budowy centrum dystrybucyjnego Lidla w Gietrzwałdzie trwa już prawie dwa lata, a wszystko dlatego, że przeciwko jego budowie protestowali mieszkańcy. Centrum logistyczne niemieckiej sieci wzbudzało kontrowersje wśród lokalnej społeczności przez wiele miesięcy. W maju 2023 roku Komitet Obrony Gietrzwałdu zorganizował Ogólnopolski Protest przeciwko inwestycji, argumentując, że budowa negatywnie wpłynie na warmiński krajobraz. Podkreślano, że Gietrzwałd, jako jedyne w Polsce uznane miejsce objawień maryjnych, jest ważnym celem pielgrzymkowym.

Inwestycja, która budziła podziały wśród mieszkańców, wkrótce zostanie zrealizowana.