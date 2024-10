Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot powiedział w sobotę na wspólnej konferencji z swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą w Kijowie, że Paryż jest otwarty na pomysł natychmiastowego zaproszenia Ukrainy do NATO, ale rozmowy na ten temat będą kontynuowane z sojusznikami.

"Jeśli chodzi o zaproszenie Ukrainy do NATO, jesteśmy na to otwarci i jest to dyskusja, którą prowadzimy z naszymi partnerami" - powiedział minister spraw zagranicznych Fracji.

Barrot stwierdził również, że jeśli okaże się prawdą, że Korea Północna wysyła wojska, aby wesprzeć Rosję w Ukrainie, będzie to poważna eskalacja i pokaże, że Moskwa boryka się z wojną.

"Zaangażowanie wojsk Korei Północnej w rosyjską inwazję na Ukrainę byłoby ogromnym ryzykiem eskalacji" - oświadczył Sybiha.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył w tym tygodniu Koreę Północną o rozmieszczanie oficerów u boku Rosji i przygotowywanie się do wysłania 10 tysięcy żołnierzy do pomocy w działaniach wojennych Moskwy.

Zarówno Rosja, jak i Korea Północna zaprzeczają, jakoby angażowały się w transfery broni. Kreml odrzucił również południowokoreańskie zapewnienia, że Korea Północna mogła wysłać część personelu wojskowego, aby pomóc Rosji w walce z Ukrainą.

Iryna Hirnyk (PAP)

ira/ sp/