Prokuratura wszczyna śledztwo wobec Conotoxii – klienci zgłaszają opóźnienia i problemy z wypłatami

Conotoxia, firma świadcząca usługi płatnicze, spotkała się z licznymi skargami ze strony klientów, którzy zgłaszali problemy z opóźnieniami w wypłatach pieniędzy z platformy. W wyniku tych skarg prokuratura wszczęła dochodzenie w oparciu o artykuł kodeksu karnego dotyczący oszustwa, który odnosi się do przestępstw o wartości wielokrotnie przekraczającej tzw. „mienie wielkiej wartości”, co sugeruje kwoty sięgające milionów złotych. Przestępstwo to może być zagrożone karą nawet do 25 lat więzienia.

Prokuratura analizuje obecnie dokumenty dostarczone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), które mają pomóc w ustaleniu kierunków dalszego śledztwa. Jednocześnie spółka Cinkciarz.pl, powiązana z Conotoxią, opublikowała oświadczenie, w którym zapewnia, że jej usługi internetowej wymiany walut funkcjonują bez zakłóceń, a wszystkie powierzone jej środki są zwracane klientom w odpowiednich walutach. Spółka podkreśliła, że aktywnie współpracuje z KNF.

W czwartek (3 października) stacja RMF FM ujawniła, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zamierza przyjrzeć się działalności internetowego kantoru Cinkciarz.pl. Choć decyzje KNF nie mają bezpośredniego wpływu na działalność kantorową firmy, UOKiK sprawdzi, czy procesy wymiany walut nie są nadmiernie wydłużane, co mogłoby działać na szkodę klientów. Zgodnie z relacjami medialnymi, w ostatnim czasie klienci Cinkciarza.pl doświadczali opóźnień w realizacji transakcji walutowych oraz przekazów pieniężnych. Firma poinformowała, że problemy techniczne mają zostać rozwiązane do końca października.

