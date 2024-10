Irańscy naukowcy zabijani z powodu broni?

W świetle trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie i napięciach pomiędzy Izraelem a Iranem Wirtualna Polska przygotowała kilka sytuacji, w których to rząd izraelski konspirował przeciwko swojemu wrogowi w kwestii dostępu do broni atomowej. Tel-Awiw miał posuwać się do zabijania irańskich naukowców pracujących nad bombą