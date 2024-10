Lotnisko Olsztyn-Mazury odnotowuje spadek? Początek roku był łaskawszy

Prawie 26,6 mln pasażerów obsłużyły w pierwszej połowie tego roku lotniska w Polsce. To wzrost o ponad 14 proc. rdr - poinformował Urząd Lotnictwa Cywilnego.

— W pierwszej połowie 2024 roku polskie porty lotnicze obsłużyły prawie 26,6 mln pasażerów, a więc o 3,3 mln (14,4 proc.) więcej niż w tym samym okresie 2023 roku i o ponad 4,3 mln (19,2 proc.) więcej niż w 2019 roku — poinformował w komunikacie Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).

Dodał, że przewoźnicy wykonali w Polsce 197,2 tys. pasażerskich operacji lotniczych, co również stanowi wzrost - odpowiednio o 14,1 proc. i o 4,6 proc.

ULC przekazał, że tylko w drugim kwartale br. odprawiono w Polsce 15,6 mln osób - o 1,8 mln osób lub 12,8 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r. oraz o 2,7 mln osób lub 20,5 proc. więcej względem drugiego kwartału 2019 r.

Wśród portów lotniczych w pierwszej połowie br. najwięcej pasażerów obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie - 9,7 mln osób, co stanowi wzrost o 1,4 mln w porównaniu do tego samego okresu 2023 r. Na dalszych miejscach znalazły się odpowiednio: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice z wynikiem 5,1 mln pasażerów i wzrostem o 728,5 tys. osób rdr oraz Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy z wynikiem 3 mln odprawionych osób i wzrostem o 339,5 tys.

Trzy lotniska w Polsce, czyli Warszawa-Modlin, Olsztyn-Mazury oraz Szczecin-Goleniów odnotowały spadki w liczbie przewiezionych pasażerów wobec pierwszego półrocza 2023 roku.

W komunikacie poinformowano również, że ogółem liczba przewozów międzynarodowych w polskich portach lotniczych w pierwszej połowie br. wzrosła o 16,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Jak podano, w ruchu międzynarodowym polskie porty lotnicze obsłużyły 24,9 mln pasażerów. Liczba operacji pasażerskich w tym okresie wzrosła o 16,6 proc. i wyniosła 171,4 tys.

W ramach międzynarodowych przewozów regularnych w tym okresie polskie lotniska przyjęły 21,6 mln pasażerów – o 2,5 mln więcej niż w pierwszej połowie 2023 roku. W ramach przewozów czarterowych przewieziono 3,3 mln pasażerów – o 954,4 tys. więcej niż w roku poprzednim - poinformowano.

Dodano, że wśród linii lotniczych, liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów jest Ryanair z wynikiem 8,3 mln osób. Na drugim miejscu znajduje się Wizz Air z liczbą 5,3 mln, a PLL LOT, które przewiozły 4,1 mln osób, znajdują się na trzecim miejscu. Największe wzrosty ilościowe w przewozach międzynarodowych wykazały linie Ryanair, które zwiększyły liczbę pasażerów o 986,3 tys. Dalej znalazł się Wizz Air z wynikiem 618,4 tys. oraz Enter Air - 374,3 tys.

Liczba przewozów krajowych ogółem spadła o 7 proc. względem pierwszej połowy 2023 r. Najwięcej pasażerów krajowych przewiozły linie lotnicze PLL LOT, które odnotowały jednoczenie wzrost w wysokości 11,9 tys. pasażerów (0,8 proc.) rdr.

W ramach regularnych połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych w pierwszym półroczu br. polskie porty lotnicze obsłużyły 23,3 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 11,5 proc. rdr. Jeśli chodzi o czartery, w pierwszych sześciu miesiącach z polskich lotnisk skorzystało 3,3 mln pasażerów. W transporcie towarów drogą lotniczą odnotowano spadek ilości cargo o 3,2 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza ub. roku - w pierwszej połowie br. przewieziono 94,3 tys. ton cargo; o 7,3 proc. do 4,3 tys. spadła też liczba operacji lotniczych cargo.

Urząd Lotnictwa Cywilnego sprawuje nadzór nad lotnictwem cywilnym w Polsce.

(PAP)