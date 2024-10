Rosjanie rozsiewają nienawiść: do Żydów, muzułmanów, Amerykanów, Ukraińców...

Finansowana przez Rosję kampania dezinformacyjna podsyca populizm w Europie, wykorzystując do tego kryzys migracyjny w Hiszpanii – alarmuje dziennik "ABC".

Kampania jest częścią rosyjskiego programu dezinformacyjnego o nazwie "Doppelgaenger", co z języka niemieckiego znaczy "sobowtór". Materiały wykorzystujące kryzys migracyjny w Hiszpanii miały być wytworzone przez Agencję Projektowania Społecznego, kierowaną przez Ilię Gambaszidzego i finansowaną przez Kreml.

Gazeta dotarła do wewnętrznych dokumentów Agencji, w których zaleca się wykorzystanie danych dotyczących przybywających do Hiszpanii imigrantów "do rozpowszechniania alarmistycznych wiadomości".

W ostatnich miesiącach Hiszpania zmaga się z dużym napływem nielegalnych imigrantów z Afryki. Kryzys dotyczy przede wszystkim Wysp Kanaryjskich, dokąd przybywa około 70 proc. wszystkich nielegalnych imigrantów docierających do Hiszpanii.

Według "ABC" rosyjska sieć wykorzystuje w swojej kampanii nie tylko napływ migrantów z Afryki, ale także Latynosów, w tym Wenezuelczyków i Kolumbijczyków, korzystających z ruchu bezwizowego, oraz Ukraińców, którzy mają "kraść miejsca pracy Europejczykom".

"Karykatury przedstawiają kontynent złamany u stóp armii ludzi w turbanach i dzierżących sztylety; inna pokazuje flagę Europy z półksiężycem pośrodku. Antysemickie przesłania mieszają się z islamofobicznymi i homofobicznymi, a także antyamerykańskimi i antyukraińskimi" – przekazała "ABC".

Rosjanie wykorzystują hasła skrajnie prawicowych i populistycznych partii w krajach europejskich, w tym hiszpańskiego ugrupowania Vox – zauważył dziennik. "Hiszpania jest jednym z celów tej kampanii, ale w przeciwieństwie do innych krajów, takich jak Niemcy, Francja czy Włochy, nie ma bezpośrednich ataków na rząd" – dodała gazeta.

W marcu USA nałożyły sankcje na dwa rosyjskie podmioty i ich szefów, Ilię Gambaszidzego i Nikołaja Tupikina, za udział w operacji wpływu we Francji, znanej właśnie pod nazwą "Doppelgaenger". W jej ramach Rosjanie stworzyli ponad 60 fałszywych portali internetowych imitujących rzeczywiste media i instytucje państwowe, by rozsiewać dezinformację.

Wcześniej "ABC" informował również o rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej w Meksyku, która ma na celu podsycanie napięć między Hiszpanią i krajami Ameryki Łacińskiej.

Marcin Furdyna (PAP)