Będzie nowe połączenie autobusowe? To nowy pomysł władz Olsztyna

Władze Olsztyna rozważają skomunikowanie za pomocą transportu publicznego z resztą miasta okolic ulicy Żurawiej w Gutkowie. Brak autobusów w tej części Olsztyna to dla jej mieszkańców poważny problem.

Przez wiele lat przejazd ulicą Żurawią ze względu na fatalny stan techniczny nawierzchni był nie lada wyzwaniem. Teraz ma ona nową asfaltową nawierzchnię. Mieszkają przy niej setki mieszkańców. Jednak mają jeden problem.

Zainteresował się nim radny Koalicji Obywatelskiej Marek Fabianowicz.

— Ulica Żurawia w obecnym kształcie została oddana do użytku wiele lat temu. Wybudowana infrastruktura w postaci zatok dla autobusów komunikacji miejskiej jest do dziś niewykorzystana — zwraca uwagę radny Koalicji Obywatelskiej Marek Fabianowicz. — Od tego czasu obszary przyległe do tej arterii Olsztyna zostały zabudowane domami jedno- i wielorodzinnymi, a ich rozbudowa trwa dalej — dodaje.

Radny wnioskuje w ratuszu o doprowadzenie do tej części Olsztyna miejskiej linii autobusowej. — Ewidentnie brakuje komunikacji dla młodzieży olsztyńskich szkół średnich i pozostałych mieszkańców. Nie można pominąć również faktu zbliżającego się rozpoczęcia budowy ulicy Nowobałtyckiej. Każda tego rodzaju inwestycja spowoduje utrudnienia w ruchu, co jest kolejnym argumentem za uruchomieniem komunikacji zbiorowej łączącej ten rejon Olsztyna z jego centralną częścią — uważa radny KO i wskazuje na możliwość wykorzystania infrastruktury ulicy Żurawiej przy ewentualnym tworzeniu połączenia śródmieścia Olsztyna, dworca głównego bądź innego miejsca przesiadkowego, np. Galerii Warmińskiej, komunikacją zbiorową z gminą Jonkowo.

Radny KO otrzymał właśnie odpowiedź. Co z niej wynika? — Obsługa komunikacyjna ulicy Żurawiej jest jednym z rozważanych kierunków rozwoju olsztyńskiego publicznego transportu zbiorowego — stwierdził prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

Prezydent dodaje, że „aktualnie trwają analizy różnych wariantów obsługi przedmiotowej ulicy, m.in. w oparciu o współpracę z Urzędem Gminy Jonkowo”. — Na obecnym etapie jest jednak zbyt wcześnie, aby stwierdzić, kiedy i w jakim zakresie pojazdy komunikacji miejskiej będą kursowały wzdłuż ulicy Żurawiej — wyjaśnia. — Niemniej jednak biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe gminy Olsztyn, ewentualne podjęcie współpracy z gminą Jonkowo jest najszybszą drogą do uruchomienia postulowanego przez mieszkańców połączenia.

To niejedyny podobny wniosek. Zainteresowano się również kwestią lepszego skomunikowania mieszkańców osiedla Zielona Górka. W tej sprawie interpelację złożyła radna Edyta Markowicz.

W sierpniu o korektę tras dwóch ważnych linii autobusowych: 130 i 136 wystąpiło dwóch radnych KO: Paweł Klonowski i Marcin Galibarczyk. Chcieli, by kursujące na nich autobusy skierować w ulicę Iwaszkiewicza. Propozycja powstała przy okazji zamknięcia wlotu skrzyżowania przy Galerii Warmińskiej z alei Sikorskiego w ulicę Tuwima. Przypomnijmy, że trwa tam naprawa torowiska. Wymusiła ona m.in. zmianę przebiegu tras wskazanych linii.

„Dzięki takiemu przebiegowi mieszkańcy osiedla Mleczna mieliby możliwość dogodniejszego przemieszczania się w kierunku północnej i południowej części miasta bez przesiadek, większy wybór kierunków oraz lepszą szansę dotarcia do miejsc skomunikowanych z funkcjonującymi liniami tramwajowymi” — czytamy w interpelacji radnych Galibarczyka i Klonowskiego.

Do sprawy odniósł się prezydent Szewczyk. Jego stanowisko jest negatywne. Stwierdził, że korektę wskazanych tras negatywnie odczuliby liczni studenci korzystający z linii nr 130 i 136. W pierwszym przypadku wydłużyłby się czas przejazdu autobusów, w drugim z rozkładu wypadłby ważny przystanek Uniwersytet — Prawocheńskiego.

Grzegorz Szydłowski