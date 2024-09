"Psy-roboty" na linię frontu jako wsparcie dla swoich wojsk

Film prezentujący drona, który zrzuca przypominającego psa robota, pojawił się w ostatnim czasie na portalu X. Na innym nagraniu opublikowanym na początku września przez zgrupowanie wojsk "Chortyca" widać czworonożnego robota towarzyszącego ukraińskiemu żołnierzowi, który wykorzystuje zamontowaną na robocie kamerę termowizyjną do obserwacji zalesionego terenu.

Armia ukraińska wykorzystuje roboty do dostarczania amunicji, prowadzenia obserwacji i zapewnienia wsparcia siłom frontowym podczas walk z siłami rosyjskimi. Po raz pierwszy strona ukraińska zaprezentowała zdalnie sterowane "psy" w sierpniu, kiedy to na kanale Telegram 28. Brygady Zmechanizowanej opublikowano wideo przedstawiające robota patrolującego zniszczone miasto.

Jak informuje "Newsweek", powołując się na niemiecką gazetę "Bild", "psy-roboty" zostały opracowane przez brytyjskiego producenta dronów. Mają poruszać się z prędkością 3,5 metra na sekundę, ich bateria ma działać przez pięć godzin, a dzięki kamuflażowi antytermicznemu pozostawiają one ślad podobny do królika, co sprawia, że są bardzo trudne do wykrycia przez przeciwnika.

PAP/ga