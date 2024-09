Zielona duchowość? Z Gniezna wyruszyła... ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej. Celem podróży jest Berlin

— IDŹCIE! To hasło łączy ludzi różnych wyznań, którzy chcą pielgrzymować i mieć swój wkład w ochronę klimatu oraz przyrody. Od 21 września do 16 października 2024 odbywać się będzie 8. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej z Gniezna do Berlina. Zapraszamy do dołączenia — napisano na stronie internetowej archidiecezji gnieźnieńskiej.

Pielgrzymka ta jest przygotowana przez Polską Radę Ekumeniczną oraz niemiecką Bazę Pielgrzymkową Paryż 2015 we współpracy z Ekumeniczną Siecią Współpracy na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej oraz diecezjami Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce i Niemczech oraz Ewangelickim Kościołem Berlina i Brandenburgi.

Abp Wojciech Polak, a także bp Andrzej Malicki - prezes Polskiej Rady ekumenicznej - objęli wydarzenie swoim patronatem.

Pielgrzymka obejmuje 21 etapów, a rozpoczęła się 21 września podczas ekumenicznych obchodów Czasu dla Stworzenia w Gnieźnie. 15 października pielgrzymi mają dotrzeć do Berlina, a w dniu następnym spotkają się z politykami i wezmą udział w nabożeństwie ekumenicznym, które ma zakończyć pielgrzymkę.

— Zgodnie ze swoim nadrzędnym postulatem, jakim jest wdrożenie porozumienia paryskiego ws. klimatu z 2015 r., 8. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej w szczególności zajmie się kwestią wystarczalności: Jaki jest właściwy poziom naszego zużycia energii i zasobów, aby wszyscy mieli możliwość dobrego życia? — czytamy na stronie internetowej archidiecezji gnieźnieńskiej.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl