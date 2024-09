Może już jutro otworzą tunel na Zatorze [ZDJĘCIA]

Kolejarze mają już pozwolenie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na użytkowanie przejścia podziemnego, które łączy nowy dworzec kolejowy z Zatorzem. Kiedy więc tak wyczekiwane otwarcie tunelu?

— Dostaliśmy pozwolenie na użytkowanie — mówi Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Teraz wykonawca przygotowuje się do odbiorów technicznych, które są zaplanowane na wtorek.

A to oznacza, że po ich pozytywnym zakończeniu, po przejęciu od wykonawcy obiektu przez kolejarzy, tunel będzie mógł być otwarty. I jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, prawdopodobnie może być to już jutro. Jak usłyszeliśmy jest na to duża szansa, choć oczywiście stuprocentowej pewności nie ma, ale tunel jest już gotowy. Co istotne wraz z udostępnieniem przejścia ruszą też wszystkie schody ruchome i windy, co na pewno będzie dużym udogodnieniem dla podróżnych.





Kiedy będzie dworzec?

Wkrótce też gotowy będzie nowy dworzec kolejowy. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to III kwartał tego roku, ale — jak powiedział Michał Stliger, rzecznik prasowy PKP S.A. — otwarcie dworca dla pasażerów planowane jest po przeprowadzeniu odbiorów technicznych i uzyskaniu niezbędnych zgód administracyjnych, czyli w IV kwartale tego roku.

Przypomnijmy, że dworzec, którego koszt budowy wyniesie ok. 90 mln zł, ma trzy kondygnacje: jedną podziemną i dwie nadziemne. Jest połączony z peronem 1. W podziemiu będą kasy, toalety, a na parterze hol z poczekalnią. Piętro zostało przeznaczone na biura. Teren przed dworcem też zostanie zagospodarowany. Będzie parking i wiata rowerowa. Będzie też przestrzeń zielona, ławki, iluminacja.

AM