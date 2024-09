Spróbujmy razem coś zamemuać!

Multimedialne Muzeum Środowiska i Żeglarstwa Memuak w Sztynorcie mieści się w zabytkowym spichlerzu i jest miejscem, gdzie przyroda, historia i żeglarstwo łączą się z nowoczesną edukacją. — W naszych interaktywnych ekspozycjach staramy się ukazywać nie tylko bogactwo natury i tradycji regionu, ale także tworzyć przestrzeń dla lokalnej społeczności oraz pasjonatów historii i żeglarstwa — przekonuje Marta Bura-Janowska, koordynator Muzeum.

Skąd nazwa „memuak”? To lokalne określenie, które oznacza po prostu spichlerz — miejsce do przechowywania różnych rzeczy. A przecież Muzeum mieści się właśnie w dawnym „memuaku”…! — W naszych stronach dawniej używało się nawet czasownika „memuać” lub ”zamemuać” — w znaczeniu ‘schować, przechować’. I dziś śmieje się, że w naszym Muzeum też chcemy „zamemuać” cenne dla naszego regionu pamiątki — wyjaśnia pani Marta.

Aby wciąż rozwijać swoją ofertę i wzbogacać zbiory, Muzeum zwraca się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o przekazywanie pamiątek, eksponatów, zabytków i innych materiałów związanych z historią Mazur, żeglarstwem, jak również przedmiotów dokumentujących życie przyrodnicze Sztynortu i jego okolic. Każdy przedmiot, który trafi do Memuaka, pomoże lepiej opowiadać o przeszłości tego regionu oraz przybliżać jego bogate dziedzictwo kolejnym pokoleniom.

— Wszystkie darowizny, niezależnie od ich rozmiaru czy znaczenia, są dla nas cenne. Mogą to być stare mapy, dokumenty, fotografie, przedmioty codziennego użytku związane z żeglarstwem lub przedmioty pochodzące z dawnych czasów, które mają związek z przyrodą lub historią regionu — dodaje pani Marta. — Zapewniamy też, że wszystkie przekazane eksponaty będą z szacunkiem przechowywane, odpowiednio oznaczone i eksponowane w naszych przestrzeniach wystawowych. Dzięki wsparciu mieszkańców naszego regionu, choć nie tylko, nasza kolekcja może stać się jeszcze bardziej różnorodna, a historia tego niezwykłego regionu jeszcze lepiej udokumentowana.

Ktokolwiek posiada zatem jakiekolwiek przedmioty, które mogłyby wzbogacić zbiory Multimedialnego Muzeum Środowiska i Żeglarstwa Memuak w Sztynorcie — zapraszamy do kontaktu z Muzeum. Każdy gest wsparcia przyczynia się do zachowania dziedzictwa Sztynortu i Mazur dla przyszłych pokoleń.

— Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zapraszamy do współtworzenia Muzeum Memuak! — mówi pani Marta.

Kontakt:

e-mail: hello@memuak.pl

telefon: +48 515 385 007

W swoim własnym imieniu również zachęcam: dołączcie do akcji i pomóżcie zachować naszą wspólna historię przyszłym pokoleniom!

Magdalena Maria Bukowiecka