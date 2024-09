Sir Rod Stewart zapowiedział koncerty w Polsce!

Sir Rod Stewart, dwukrotny laureat Rock & Roll Hall of Fame oraz ikoniczny piosenkarz i autor tekstów, zapowiedział koncerty w Polsce. 6 maja 2025 roku wystąpi w ERGO ARENIE w Gdańsku/Sopocie, a 8 maja 2025 w TAURON Arenie Kraków. To będą niezapomniane wieczory pełne największych przebojów jednego z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki.

Rod Stewart wyruszył w trasę koncertową, która obejmuje jego największe hity z ponad pięciu dekad kariery, ciesząc się entuzjastycznymi recenzjami fanów i krytyków. Na setliście znalazły się takie utwory, jak "Maggie May", "Da Ya Think I’m Sexy", "Forever Young" czy "Rhythm of My Heart". W 2024 roku wydał swój 33. album studyjny, Swing Fever, nagrany we współpracy z Joolsem Hollandem i jego orkiestrą Rhythm & Blues.

Rod Stewart odbył tournée po Azji i Europie, zanim zakończył swoją rekordową, 13-letnią rezydencję w Las Vegas "Rod Stewart: The Hits." W maju i czerwcu 2025 roku wróci do The Colosseum w Caesars Palace z serią koncertów "The Encore Shows," które, oprócz największych hitów, będą zawierały swingowe niespodzianki i nową scenografię. Jako jeden z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki, Stewart ma na koncie ponad 250 milionów sprzedanych albumów i singli, a jego twórczość obejmuje różnorodne gatunki, od rocka po Great American Songbook.

Stewart otrzymał liczne prestiżowe nagrody, w tym dwukrotne wprowadzenie do Rock & Roll Hall of Fame, ASCAP Founders Award za twórczość, tytuł bestsellera New York Timesa oraz GRAMMY™ Living Legend. W 2016 roku został uhonorowany tytułem szlacheckim jako "Sir Rod Stewart" podczas ceremonii w Pałacu Buckingham, za zasługi dla muzyki i działalności charytatywnej.

Sir Rod Stewart w Polsce



6 maja 2025 - ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot

8 maja 2025 - TAURON Arena Kraków

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się we wtorek 24 września o godz. 14:00

Sprzedaż ogólna rozpocznie się w środę 25 września o godz. 14:00 na LiveNation.pl