Gdzie lepiej zdjąć nogę z gazu? Nowe odcinkowe pomiary prędkości!

Jak poinformowało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), przedsięwzięcie obejmuje zakup i instalację 128 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, służących do rejestrowania wykroczeń w ruchu drogowym. Liczba ta - jak podał CANARD - jest niezbędną do osiągnięcia wartości jednego z kamieni milowych, który został wskazany w Krajowym Planie Odbudowy.

W ramach rozbudowy systemu planowany jest montaż 43 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości, 70 urządzeń punktowego pomiaru prędkości, 10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach oraz pięć urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych.

"Na razie trwa przetarg, po jego zakończeniu i podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 76 tygodni na jej realizację, czyli do połowy 2026 roku" - przekazał rzecznik GITD Wojciech Król. Dodał, że montaż urządzeń ma na celu uspokojenie ruchu i ograniczenie prędkości na głównych szlakach komunikacyjnych, jakimi są drogi ekspresowe i autostrady oraz wyeliminowanie zagrożeń i skutków wynikających z nadmiernej prędkości, w tym wypadków śmiertelnych.

Zapytany o to, czy nie spowoduje to zagrożeń wynikających z gwałtownego hamowania, gdy kierowca zauważy urządzenie jadąc np. autostradą przypomniał, że każde urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości - tak jak w przypadku fotoradaru - jest oznakowane znakiem poprzedzającym pomiar. "Pamiętajmy, że na drogach ekspresowych i autostradach obowiązują limity prędkości, więc niezależnie od tego czy to urządzenie jest, czy nie, każdy z nas jest zobowiązany do przestrzegania Prawa o ruchu drogowym" - powiedział Król.

Zaznaczył, że gwałtowane hamowanie jest zabronione w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym, zaś pojazd powinno się prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo, nie utrudniając innym ruchu.

Zwrócił również uwagę, że statystyki pokazują, że w miejscach objętych nadzorem dochodzi do uspokojenia ruchu. "Niedawno przeprowadziłem analizę jednego z odcinków w tunelu na warszawskim Ursynowie. Od 19 do 25 sierpnia przejechało tym tunelem w obu kierunkach 670 tys. pojazdów, a system zarejestrował 433 wykroczenia; ponad 330 z nich to wykroczenia polegające na przekroczeniu prędkości w przedziale 11-20 km/h. Dane te jednoznacznie wskazują, że w takich miejscach kierujący stosują się do ograniczeń prędkości. Od czasu uruchomienia tego tunelu doszło tylko do jednej niegroźnej kolizji" - zauważył.

Montaż 128 urządzeń ma kosztować ponad 161 mln zł, z czego ponad 131 mln będzie pochodziło z KPO.

Lista lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości:

1. Dolnośląskie - węzeł Kąty Wrocławskie - węzeł Wrocław Południe (A4)

2. Dolnośląskie - węzeł Wrocław Północ - - węzeł Wrocław Stadion (A8e)

3. Dolnośląskie - węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa - (A4)

4. Kujawsko-pomorskie - węzeł Pruszcz - węzeł Trzeciewiec (S5)

5. Lubelskie - węzeł Kurów Zachód - węzeł Nałęczów (S17)

6. Lubelskie - Lublin Węglin - Lublin Sławinek - S19

7. Lubuskie - węzeł Zielona Góra Północ - węzeł Zielona Góra Południe - S3

8. Lubuskie - Gorzów Zachód - Gorzów Południe - S3

9. Łódzkie - węzeł Piotrków Trybunalski Południe - węzeł Kamieńsk - A1

10. Łódzkie - węzeł Kutno - węzeł Piątek - A1

11. Małopolskie - węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka - A4

12. Małopolskie - węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik - A4

13. Małopolskie - węzeł Brzesko - węzeł Tarnów Mościce - A4

14. Mazowieckie - węzeł Mińsk Mazowiecki - węzeł Janów - A2

15. Mazowieckie - węzeł Konotopa - węzeł Opacz - S2

16. Mazowieckie - węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska - S7

17. Mazowieckie - Garwolin Zachód - Garwolin Południe - S17

18. Mazowieckie - węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów - S7

19. Mazowieckie - węzeł Zielonka - węzeł Wołomin (Nowy Janków) - S8

20. Mazowieckie - Nadarzyn - Nadarzyn - S8

21. Mazowieckie - węzeł Opacz - węzeł Puchały - S8

22. Opolskie - węzeł Opole Zachód - MOP Prószków - A4

23. Podkarpackie - węzeł Rzeszów Wschód - węzeł Rzeszów Zachód - A4

24. Podlaskie - Kołaki - węzeł Mężenin - S8

25. Pomorskie - węzeł Gdynia Chwarzno - w. Gdynia Wielki Kack - S7

26. Pomorskie - węzeł Gdańsk Owczarnia - węzeł Gdańsk Lotnisko - S6

27. Pomorskie - w. Karczemki - Gdańsk ul. Jabłoniowa - S6

28. Pomorskie - Węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański - S7

29. Śląskie - węzeł Mikołowska - węzeł Murckowska - A4

30. Śląskie - węzeł Częstochowa Południe - węzeł Woźniki - A1

31. Śląskie - wysokość m. Brodowe - węzeł Mykanów - A1

32. Śląskie - węzeł Zabrze Północ - węzeł Zabrze Zachód - A1

33. Świętokrzyskie - Kajetanów - węzeł Kielce Północ - S7

34. Warmińsko-mazurskie - Rychnowo - Olsztynek - S7

35. Warmińsko-mazurskie - węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo - S7

36. Warmińsko-mazurskie - węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe - S7

37. Warmińsko-mazurskie - węzeł Olsztyn Południe - Stawiguda - S51

38. Wielkopolskie - węzeł Koło - węzeł Dąbie - A2

39. Wielkopolskie - węzeł Poznań Zachód - węzeł Stęszew - S5

40. Zachodniopomorskie - węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica - A6

41. Zachodniopomorskie - Goleniów Północ - Pucie - S3

42. Zachodniopomorskie - Parłówko - Brzozowo - S3

43. Zachodniopomorskie - Kołobrzeg - Kołobrzeg - S6.



red./PAP



bm