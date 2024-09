Zdalna praca dla nauczycieli: plan na walkę z kryzysem rekrutacyjnym

Brytyjscy nauczyciele mogą wkrótce pracować z domu w ramach planów mających na celu złagodzenie kryzysu rekrutacyjnego, który dotyka szkoły w całym kraju. Rząd rozważa wprowadzenie elastycznej formy pracy, co pozwoliłoby nauczycielom planować lekcje i oceniać prace uczniów zdalnie, poza godzinami spędzonymi w klasie. Nowa strategia, forsowana przez sekretarz edukacji Bridget Phillipson, ma na celu zatrzymanie w zawodzie nauczycieli, szczególnie tych, którzy zmagają się z łączeniem pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych.

Plan przewiduje, że nauczyciele będą mogli korzystać z bezpłatnych godzin, które mają na przygotowanie lekcji i ocenianie prac, w sposób bardziej elastyczny. Mianowicie dostaną oni możliwość by wykonywać te zadania w domu. W praktyce ma to pomóc w powstrzymaniu masowego odpływu nauczycieli – w szczególności kobiet – które opuszczają zawód po urodzeniu dzieci. W roku akademickim 2022/23 aż 32 tys. nauczycieli zrezygnowało z pracy, co wywołało poważne obawy o przyszłość edukacji w kraju.

Jednak propozycje te spotykają się z krytyką. Przeciwnicy obawiają się, że elastyczna praca może doprowadzić do obniżenia jakości nauczania, zmniejszenia bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami oraz spadku efektywności nauki.

Sekretarz generalny Narodowego Związku Edukacyjnego (NEU), Daniel Kebede, wskazał, że brak elastyczności jest kluczowym problemem, który wpływa na odejścia nauczycieli, szczególnie matek małych dzieci. „Kiedy zaczynałem w zawodzie, praca nauczyciela była postrzegana jako przyjazna dla rodzin, teraz to się zmieniło”, stwierdził Kebede.

Dixons Academies Trust, instytucja która zarządza szkołami w północnej Anglii, planuje także wprowadzenie innych udogodnień, takich jak dni osobiste. Rozważane jest również użycie sztucznej inteligencji do planowania lekcji, co mogłoby w przyszłości doprowadzić do większej elastyczności pracy.

mk

Źródła: Daily Mail, The Telegraph