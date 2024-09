Ekspert: Harris i Trump nie ujawnili w debacie żadnych nowych poglądów politycznych

Kandydaci na prezydenta USA Kamala Harris i Donald Trump spierali się we wtorkowej debacie telewizyjnej m.in. na temat Ukrainy, Polski, Europy Wschodniej i NATO, ale nie ujawnili żadnych nowych poglądów politycznych – ocenił w wypowiedzi dla PAP prof. John Dinan z Uniwersytetu Wake Forest w Karolinie Północnej.

„Ta debata miała dotyczyć bardziej Kamali Harris niż Donalda Trumpa, ponieważ Trump jest bardzo znaną postacią, a Harris jest wciąż nieznana wielu Amerykanom. Przy ocenie debaty kluczowym pytaniem jest, czy Harris odniosła sukces, a odniosła go w znacznym stopniu i w tym sensie ma powody, by czuć się dobrze po tej debacie” – uważa ekspert.

Dinan zwrócił uwagę, że kwestie polityki zagranicznej pojawiły się podczas dyskusji o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie i konflikcie zbrojnym Izraela z palestyńskim Hamasem, ale kandydaci zasadniczo przypomnieli swe stanowiska, które każdy z nich promował w trakcie kampanii.

„Harris zwróciła uwagę na Polskę i wyborców polsko-amerykańskich, kiedy przedstawiła argumenty na rzecz znaczenia dalszej pomocy Stanów Zjednoczonych w obronie Ukrainy przed rosyjską agresją, przekonując, że ambicje Putina wykraczają daleko poza Ukrainę i obejmują Polskę i inne kraje Europy Wschodniej” – zaznaczył Dinan.

Zauważył, że kiedy Trump odpowiadał na pytania o Ukrainę, to argumentował, że Putin nigdy nie dokonałby inwazji na Ukrainę, gdyby on pozostał prezydentem. Trump przypisywał sobie jako zasługę zmuszenie wielu krajów NATO do zwiększenia wydatków na obronę, a tym samym wzmocnienia Sojuszu przed rosyjską agresją.

„Krótko mówiąc, Ukraina, Polska, Europa Wschodnia i NATO weszły do dyskusji podczas debaty, ale kandydaci nie ujawnili żadnych nowych stanowisk politycznych, których nie promowali już w trakcie kampanii” – skonkludował prof. Dinan, który jest szefem Katedry Polityki i Spraw Międzynarodowych na Uniwersytecie Wake Forest w Karolinie Północnej i redaktorem „Publius: The Journal of Federalism”.

