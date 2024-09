Selekcjoner komentuje problemy zdrowotne Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski zaliczył znakomity występ w pierwszej połowie spotkania Polski ze Szkocją, które odbyło się w ramach Ligi Narodów. Jego wkład w grę był kluczowy – najpierw asystował przy golu Sebastiana Szymańskiego, a następnie sam podwyższył wynik na 2:0, pewnie wykorzystując rzut karny. "Jedenastka" została podyktowana po faulu na Nicolim Zalewskim, który aktywnie uczestniczył w ofensywnych akcjach Polaków. Wydawało się, że Lewandowski jest w świetnej formie, jednak późniejsze wydarzenia wzbudziły pewne obawy.

W drugiej połowie, po 72 minutach, kapitan "Biało-Czerwonych" został zmieniony przez Adama Buksę, co wywołało niepokój wśród kibiców i obserwatorów. Powodem był moment z pierwszej połowy, kiedy Lewandowski, walcząc o piłkę, niefortunnie upadł po wyskoku do główki. Choć początkowo wydawało się, że sytuacja nie jest poważna, późniejsza zmiana zasugerowała, że coś mogło być nie tak. Napastnik Barcelony usiadł na murawie, co dodatkowo potęgowało wrażenie, że boryka się z jakimś urazem.

Po meczu media natychmiast zaczęły spekulować na temat zdrowia Roberta Lewandowskiego, a dziennikarze pytali selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza o powód tej zmiany. Na pomeczowej konferencji prasowej trener potwierdził, że decyzja o zdjęciu z boiska kapitana była podyktowana problemami zdrowotnymi. Lewandowski odczuwał dyskomfort po niefortunnym upadku i, jak powiedział Probierz, najważniejsze jest teraz, aby napastnik Barcelony mógł wrócić do pełni zdrowia.

— Na pewno borykał się z tym problemem, dlatego była konieczność dokonania zmiany — przyznał w rozmowie z Interią Probierz, dodając, że kluczowe dla Lewandowskiego jest utrzymanie zdrowia, zwłaszcza że przed nim długi sezon. W kontekście nadchodzących wyzwań, zarówno w klubie, jak i reprezentacji, zadbanie o regenerację snajpera staje się priorytetem dla sztabu szkoleniowego.

Choć zmiana Roberta Lewandowskiego wprowadziła niepokój, pozostała część spotkania przebiegła bez większych komplikacji. Mimo braku kapitana na boisku, Polska utrzymała przewagę i ostatecznie wygrała mecz 3:2, pieczętując zwycięstwo w doliczonym czasie gry po kolejnym rzucie karnym, który wykorzystał Nicola Zalewski.

Źródło: Interia