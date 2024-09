Pająk Nosferatu zbliża się do granic Polski

Obecnie jednak jego zasięg znacznie się rozszerzył, obejmując już niemal całe Niemcy, gdzie stał się jednym z największych występujących tam pająków. Pytanie, które coraz częściej pojawia się w kontekście jego ekspansji, brzmi: czy jego obecność w Europie, a zwłaszcza potencjalne ukąszenia, stanowią zagrożenie dla ludzi?

Historia obecności pająka Nosferatu w Niemczech rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy to po raz pierwszy zauważono go na terenie tego kraju. Jak wynika z danych Niemieckiego Związku Ochrony Przyrody, od tego czasu gatunek ten w niezwykle szybkim tempie opanował znaczną część terytorium naszych zachodnich sąsiadów. Do tej pory zarejestrowano już ponad 35 tysięcy zgłoszeń związanych z jego obecnością, co świadczy o tym, jak powszechny stał się w tamtejszym ekosystemie. Informacje te, podane przez Deutsche Welle, nie pozostawiają wątpliwości, że pająk ten świetnie przystosował się do nowych warunków, a jego dalsza ekspansja na północ i wschód jest tylko kwestią czasu.

Rozprzestrzenianie się Zoropsis spinimana w Europie jest ściśle związane ze zmianami klimatycznymi. Wzrost średnich temperatur sprawia, że gatunki tropikalne i subtropikalne znajdują nowe, sprzyjające im środowiska w regionach, które wcześniej były dla nich niedostępne. To właśnie ocieplenie klimatu umożliwiło Nosferatu zadomowienie się w Niemczech i zwiększa prawdopodobieństwo, że pająk ten wkrótce pojawi się również w Polsce.

Nosferatu charakteryzuje się dość pokaźnymi rozmiarami. Korpus dorosłego osobnika osiąga około dwóch centymetrów długości, natomiast rozpiętość odnóży może wynosić od dwóch do sześciu centymetrów. Jego ciało ma brązowo-czarną barwę, a na głowotułowiu i odwłoku znajdują się wzory, które przypominają postać wampira Nosferatu, bohatera kultowego filmu z 1922 roku.

Mimo że pająk ten jest w stanie przegryźć ludzką skórę, jego ukąszenie nie jest szczególnie groźne. Zazwyczaj dochodzi do niego tylko wtedy, gdy pająk czuje się zagrożony. Jego jad można porównać do działania jadu osy – może wywołać miejscowy ból, ale nie stanowi poważnego zagrożenia dla zdrowia człowieka. Ważne jest, aby nie panikować w przypadku spotkania z Nosferatu, ponieważ pająk ten unika kontaktu z ludźmi i nie jest agresywny.

Wraz z ekspansją tego gatunku, coraz częściej można go zauważyć nie tylko w parkach i ogrodach, ale także w domach. Co ciekawe, Nosferatu potrafi wspinać się po gładkich powierzchniach, takich jak szyby, dzięki obecności specjalnych włosków na odnóżach, które zapewniają mu wyjątkową przyczepność.

Źródło: Kobieta WP

